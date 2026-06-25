Aterrizaje de emergencia: desvían vuelo de Newark NJ a Boston porque piloto de Air Canada sufrió problema médico

Una aterradora emergencia ocurrió ayer en el aire cuando un avión que se dirigía de Newark (NJ) a Canadá fue desviado a Boston después de que el capitán sufriera un episodio médico.

El vuelo AC7664 de Air Canada, operado por su socio regional PAL Airlines, despegó del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (NJ) hacia Halifax, Nueva Escocia, a las 12:39 p.m. del miércoles. Según las autoridades durante el vuelo el capitán sufrió un episodio médico y fue retirado de la cabina de mando.

El copiloto asumió entonces el control de la aeronave, un De Havilland Q400, y desvió el vuelo hacia Boston, donde aterrizó sin contratiempos con 61 pasajeros a bordo.

El pasajero Rodney McDonald habló con ABC News tras aterrizar, revelando detalles angustiantes de la emergencia. “El avión empezó a desviarse bruscamente. En cuestión de instantes, los auxiliares de vuelo entraron frenéticamente en la cabina y, poco después, estaban sacando a rastras a uno de los pilotos“, relató.

Comentó que él y otros pasajeros intervinieron para ayudar a la tripulación. “Fue realmente aterrador. Otras cuatro personas y yo trabajamos para controlar (al piloto). Fueron 40 minutos bastante agotadores manteniéndolo sujeto”, dijo McDonald. Utilizaron los cinturones de seguridad para inmovilizar sus brazos y piernas. “Se te pasan mil cosas por la cabeza. Empiezas a rezar. Mis hijos empezaron a rezar al instante… o eso me dijeron. Yo estaba en la parte delantera del avión. Simplemente estoy agradecido por cómo terminó todo”.

Los pasajeros señalan que el capitán no mostraba coherencia hasta el momento del aterrizaje de emergencia, cuando pareció recuperarse del episodio médico.

Un video captó a los equipos de emergencia sacando cuidadosamente al piloto de la aeronave. Las autoridades informaron que fue trasladado al Massachusetts General Hospital. La aerolínea ya estaba trabajando para gestionar los desplazamientos de los clientes afectados, a fin de que puedan completar sus viajes lo antes posible.

El 22 de marzo un avión de AirCanada chocó fatalmente con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia (LGA) de Nueva York, causando la muerte de los dos pilotos.

El 20 de abril dos vuelos comerciales estuvieron a punto de colisionar intentando aterrizar en el aeropuerto JFK. El 4 de mayo un avión privado se acercó a un vuelo regional de Delta Air Lines cuando ambos se aproximaban para aterrizar en el mismo aeropuerto, apenas un día después de que un avión de United Airlines colisionara con un camión de carga y un poste de luz en la autopista New Jersey Turnpike mientras realizaba su aproximación al Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

El 16 de junio un vuelo de Delta Airlines que volaba de San Juan (Puerto Rico) a Nueva York logró aterrizar en el Aeropuerto John F. Kennedy (JFK) sin incidentes tras recibirse informes de que el avión tenía los neumáticos delanteros desinflados.