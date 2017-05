Las agresiones sexuales a menores en escuelas alarman en EEUU

Los colegios no tienen ningún protocolo para rastrear y atender la violencia sexual

El bullying en las escuelas es un problema serio que ha alertado a las autoridades, pero de esas agresiones a menores de educación básica y “high school”, aquellas de contenido sexual están alarmando.

Reportes estatales y federales revisados por Associated Press revelan más 17,000 casos en un periodo de cuatro años, de 2011 a 2015.

El reportaje realizado reconoce la limitante de los datos, pero indica que no se contempla el universo de los 50 millones de estudiantes en la nación, ya que la falta de información impide que los casos sean rastreados correctamente.

En ese sentido, las estimaciones del problema, reconocidas por las mismas autoridades escolares, son mayores.

“Las escuelas primarias y secundarias no tienen ningún protocolo nacional para rastrear o revelar la violencia sexual, y sienten una tremenda presión para ocultarlo. Incluso bajo diferentes leyes estatales… Y cuando las escuelas no actúan –o cuando sus esfuerzos para erradicar el abuso son ineficaces– la justicia no se sirve”, indica el reportaje.