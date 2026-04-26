FBI acordona casa del detenido tras tiroteo en cena donde asistió Trump

Agentes del FBI mantienen bajo custodia la residencia de Tomas Cole Allen, de 31 años, en Torrance, California, luego de que se protagonizaran disparos en la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente Donald Trump.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal General a Fox News, los efectivos federales están rodean el inmueble a la espera de una orden de registro emitida por el tribunal federal de California. Aunque las autoridades no han oficializado el nombre del detenido, diversas fuentes oficiales citadas por medios de comunicación lo identifican como Allen.

Entretanto, la fiscal federal para el distrito de Columbia, Jeanine Pirro, detalló que el sospechoso enfrenta dos cargos por delitos graves: tenencia de armas de fuego y agresión. El sujeto fue reducido y arrestado en el Hotel Hilton de Washington tras intentar vulnerar los controles de seguridad.

Detalles del suceso en el Hotel Hilton

En consecuencia por el incidente, un agente del Servicio Secreto resultó herido por un disparo; sin embargo, ya recibió el alta médica, confirmó el jefe de Comunicaciones de este organismo, Anthony Guglielmi. Por su parte, el subdirector del Servicio Secreto, Matthey Quinn, declaró que “un cobarde intentó crear una tragedia nacional”.

El presidente Trump, quien asistía al evento junto a la primera dama, Melania, y el vicepresidente, JD Vance, se pronunció en rueda de prensa y describió al atacante como alguien “enfermo” y un “lobo solitario”, además de enfatizar que el sujeto no logró traspasar el perímetro de seguridad establecido.

Reacción de las autoridades locales

Por su parte, el alcalde de Torrance, George K. Chen, manifestó el impacto que el suceso ha generado en la localidad, y través de CNN, el funcionario expresó que “Torrance es una comunidad construida en el respeto, la diversidad, el trabajo duro y la seguridad pública”.

“La ciudad de Torrance se opone firmemente a la violencia política, el extremismo y los actos de odio en cualquiera de sus formas”, sentenció el alcalde.

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