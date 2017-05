Luis Miguel quedó libre: Todos los detalles

Le dijo a la jueza que no sabía que tenía que presentarse ante ella porque se dedica solo a cantar

A dos horas de haberse entregado a la justicia, Luis Miguel se presentó frente a la jueza Virginia Phillips, en la demanda por incumplimiento de contrato que le entabló su exmanager, William Brockhaus. Ante los cuestionamientos de la magistrada de por qué había llegado hasta esta instancia, el cantante aseguró que él no sabía que lo estaban buscando.

“Los abogados lo abandonaron, y él no sabía que tenía que venir, anteanoche decidió que se quería presentar, y le recomendé que se entregara”, explicó a la salida de la corte su nuevo abogado, Miguel Heredia.

El representante legal de Luis Miguel aseguró también que ya quedó libre, pagó una fianza, y se deberá presentar el próximo 11 de mayo ante la misma juez para llegar a un arreglo en el caso.

Durante la audiencia, la jueza le preguntó a Luis Miguel por qué no se había presentado antes, él explicó que no tenía abogados, que no entendía de este tipo de cosas legales ya que él es cantante y solo se dedica a cantar.

Frente a esta explicación la magistrada decidió dejarlo libre bajo palabra, le quitó el pedido de arresto, y le dijo que si no se presentaba el 11 de mayo recibiría una multa de 11 millones de dólares.

También le cuestionó por qué no había entregado el auto de lujo que había sido embargado por esta causa, a lo que el cantante dijo que no sabía dónde se encontraba el vehículo.

Luego de firmar todo este acuerdo con la jueza, Luis Miguel se retiró, mientras su nuevo abogado habló con la prensa. Ahora resta esperar al 11 de mayo para saber cómo sigue esta demanda.