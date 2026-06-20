Zafar Padamse y Guillermo Hidalgo: pareja de Chicago es hallada muerta en fosa clandestina en México

Lo que comenzó como un viaje desde Chicago para atender asuntos familiares en México terminó en tragedia. Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, una pareja estadounidense que residía en Illinois, fueron encontrados sin vida en una fosa clandestina localizada en la zona de La Marquesa, en el Estado de México, semanas después de haber sido reportados como desaparecidos.

Las autoridades mexicanas investigan el caso tras el hallazgo de varios cuerpos en una zona boscosa del municipio de Ocoyoacac. Entre ellos se encontrarían los restos de Zafar y Guillermo, quienes desaparecieron el pasado 20 de mayo cuando se dirigían a una cita en la alcaldía Tlalpan, en Ciudad de México, colindante con el Estado de México.

¿Quiénes eran Zafar y Guillermo?

Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, era ciudadano estadounidense de ascendencia keniana. Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años, contaba con doble nacionalidad mexicana y estadounidense.

La pareja vivía en Chicago, Illinois, pero en octubre de 2025 viajó a México para ayudar a la madre de Zafar y resolver asuntos familiares. Durante su estancia se instalaron temporalmente en Interlomas, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, una de las zonas más exclusivas de la entidad.

Familiares y amigos los describieron como una pareja unida y compartieron fotografías en redes sociales donde aparecían disfrutando de su vida en Chicago y de su afición por la moda.

La última vez que fueron vistos

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, el 20 de mayo ambos salieron de su domicilio en Interlomas para reunirse con personas que presuntamente les venderían e instalarían un elevador para la vivienda de la madre de Zafar.

La comunicación con ellos se perdió alrededor de las 6:40 de la tarde, cuando transitaban cerca del Hospital MAC Periférico Sur. Las fichas de búsqueda indican que fueron vistos por última vez en la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

???La Marquesa -Estado de México-



Rescataron 4 cuerpos de 2 fosas que estaban detrás de una cabaña, en el Valle de El Silencio; entre ellos estaban:



-Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz

-Zafar Padamsee Mawani

-1 hombre desconocido

-1 mujer desconocida



Guillermo y Zafar ambos con? pic.twitter.com/OzKfff07t1 — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) June 19, 2026

Al notar que sus teléfonos celulares habían sido apagados, familiares y amigos comenzaron una intensa búsqueda y solicitaron apoyo tanto a las autoridades mexicanas como a las estadounidenses. También reportaron movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de la pareja.

Fosa clandestina en La Marquesa, Estado de México

Casi un mes después de su desaparición, autoridades federales y estatales realizaron un operativo de búsqueda en una zona boscosa de La Marquesa, donde localizaron una fosa clandestina.

Los reportes señalan que los cuerpos encontrados corresponderían a Zafar y Guillermo. Posteriormente, una amiga cercana confirmó públicamente la noticia y expresó su pesar por el desenlace del caso.

Detenciones e investigación

Las investigaciones derivaron en la detención de al menos tres personas presuntamente relacionadas con la desaparición y muerte de la pareja.

Según la información difundida sobre el caso, los detenidos habrían proporcionado datos que permitieron ubicar el lugar donde fueron enterrados los cuerpos.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

YA HAY DETENIDOS por el ASESINATO de PAREJA ESTADOUNIDENSE@SSPCMexico detuvo al menos a 3 personas relacionadas con la desaparición y asesinato de Zafar y Guillermo Jaffet.

Fueron ellos los q confesaron q los sepultaron en La Marquesa.@FiscaliaCDMX y @FiscaliaEdomex indagan pic.twitter.com/cD8YgB7J6r — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 18, 2026

Un caso que ocurre en medio de la crisis de desapariciones

El caso de Zafar y Guillermo se suma a la crisis de personas desaparecidas que enfrenta México. De acuerdo con cifras oficiales, el país registra más de 130 mil personas no localizadas, mientras que el Estado de México encabeza la lista nacional de desapariciones.

La investigación sigue abierta mientras familiares y amigos buscan respuestas sobre lo ocurrido desde el día en que la pareja salió rumbo a una reunión en Ciudad de México y nunca regresó.

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