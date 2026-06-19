Marruecos venció 1-0 a Escocia con golazo tempranero y se perfila como líder del Grupo C en el Mundial 2026

La selección de Marruecos derrotó por 0-1 a Escocia gracias a un tempranero golazo de Ismael Saibari. El triunfo sitúa provisionalmente al combinado norteafricano en lo más alto del Grupo C del Mundial 2026 con 4 unidades.

Apenas transcurridos 71 segundos del pitido inicial, la pizarra del seleccionador Mohamed Ouahbi funcionó a la perfección. El mediapunta del Real Madrid, Brahim Díaz, retrasó su posición para recibir un balón sin aparente peligro en la zona de medios y, gracias a una genialidad, mandó un pase milimétrico entre líneas que destrozó la zaga británica y encontró en carrera a Ismael Saibari, quien sacó un cañonazo cruzado que batió las redes escocesas para firmar el 0-1 definitivo.

El gol tempranero destrozó por completo el planteamiento que tenía preparado el técnico Steve Clarke. Escocia se vio obligada a llevar el peso del juego, una faceta en la que volvió a evidenciar una alarmante falta de fluidez y creatividad, con un Scott McTominay que pasó completamente desapercibido.

Marruecos, con el marcador a favor, retrasó las líneas con inteligencia y se plantó con una solidez defensiva en su propio feudo. Por el costado derecho, Achraf Hakimi controló a placer su banda y protagonizó un vibrante duelo de campeones de Europa frente al lateral del Liverpool, Andy Robertson.

Con el pitido final, Marruecos encarrila con autoridad su clasificación y se jugará el liderato definitivo el próximo 24 de junio en horario unificado ante Haití en la ciudad de Atlanta. Por su parte, la necesitada Escocia se trasladará a Miami para quemar sus últimos cartuchos frente a la poderosa Brasil de Carlo Ancelotti.

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