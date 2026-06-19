Marruecos venció 1-0 a Escocia con golazo tempranero y se perfila como líder del Grupo C en el Mundial 2026

Marruecos, con el marcador a favor, retrasó las líneas con inteligencia y se plantó con una solidez defensiva en su propio feudo

El marroquí Ismael Saibari hace gestos al público mientras celebra en el campo tras finalizar el partido de fútbol del Grupo C del Mundial entre Escocia y Marruecos en Foxborough, Massachusetts, cerca de Boston, el viernes 19 de junio de 2026.

El marroquí Ismael Saibari hace gestos al público mientras celebra en el campo tras finalizar el partido de fútbol del Grupo C del Mundial entre Escocia y Marruecos en Foxborough, Massachusetts, cerca de Boston, el viernes 19 de junio de 2026. Crédito: Charles Krupa | AP

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Por  Humberto Viera

La selección de Marruecos derrotó por 0-1 a Escocia gracias a un tempranero golazo de Ismael Saibari. El triunfo sitúa provisionalmente al combinado norteafricano en lo más alto del Grupo C del Mundial 2026 con 4 unidades.

Apenas transcurridos 71 segundos del pitido inicial, la pizarra del seleccionador Mohamed Ouahbi funcionó a la perfección. El mediapunta del Real Madrid, Brahim Díaz, retrasó su posición para recibir un balón sin aparente peligro en la zona de medios y, gracias a una genialidad, mandó un pase milimétrico entre líneas que destrozó la zaga británica y encontró en carrera a Ismael Saibari, quien sacó un cañonazo cruzado que batió las redes escocesas para firmar el 0-1 definitivo.

El gol tempranero destrozó por completo el planteamiento que tenía preparado el técnico Steve Clarke. Escocia se vio obligada a llevar el peso del juego, una faceta en la que volvió a evidenciar una alarmante falta de fluidez y creatividad, con un Scott McTominay que pasó completamente desapercibido.

Marruecos, con el marcador a favor, retrasó las líneas con inteligencia y se plantó con una solidez defensiva en su propio feudo. Por el costado derecho, Achraf Hakimi controló a placer su banda y protagonizó un vibrante duelo de campeones de Europa frente al lateral del Liverpool, Andy Robertson.

Con el pitido final, Marruecos encarrila con autoridad su clasificación y se jugará el liderato definitivo el próximo 24 de junio en horario unificado ante Haití en la ciudad de Atlanta. Por su parte, la necesitada Escocia se trasladará a Miami para quemar sus últimos cartuchos frente a la poderosa Brasil de Carlo Ancelotti.

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