Trump presenta el nuevo Air Force One donado por Qatar y anuncia que lo usará en próximos viajes oficiales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este viernes el nuevo Air Force One, un Boeing 747 que anteriormente perteneció al gobierno de Qatar y que fue adaptado para convertirse en aeronave presidencial.

Durante un acto celebrado en un hangar de la Base Conjunta Andrews, Trump mostró por primera vez el avión, que sustituirá temporalmente a la actual aeronave presidencial mientras llegan los nuevos modelos encargados a Boeing, cuya entrega está prevista para 2028.

Azul marino, rojo y blanco

El mandatario destacó el rediseño exterior del aparato, que abandona el tradicional esquema azul claro utilizado desde la administración de John F. Kennedy y adopta una combinación de azul marino, rojo y blanco. El avión también incorpora el sello presidencial en uno de sus laterales y una gran bandera estadounidense en la cola.

“Este avión se transformó en una Casa Blanca voladora con un nivel de lujo nunca antes visto”, afirmó Trump durante la ceremonia, citado por la agencia de noticias The Associated Press.

Foto: Manuel Balce Ceneta / AFP

El presidente confirmó además que utilizará la nueva aeronave para viajar el próximo mes a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. También señaló que prevé regresar a China más adelante, en aparente referencia a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebrará en noviembre.

Trump aseguró que el regreso de la reciente cumbre del G7 en Francia fue el último viaje programado a bordo del antiguo Air Force One. Asimismo, adelantó que la nueva aeronave participará en un sobrevuelo durante las celebraciones del Día de la Independencia, el próximo 4 de julio.

Explicó que la incorporación del avión qatarí responde a los retrasos acumulados en el programa de renovación de la flota presidencial. Los nuevos aviones Boeing estaban previstos inicialmente para 2024, pero su entrega se ha pospuesto varios años.

La aceptación del Boeing 747 procedente de Qatar generó controversia desde que fue formalizada el año pasado. Diversos sectores cuestionaron la legalidad y la ética de recibir una aeronave de lujo como regalo de un gobierno extranjero.

Foto: Manuel Balce Ceneta / AFP

Trump ha sostenido anteriormente que no utilizará el avión una vez concluya su mandato y que posteriormente sería destinado a una futura biblioteca presidencial.

La Fuerza Aérea estadounidense indicó en un comunicado citado por AP que cualquier aeronave que opere como Air Force One debe cumplir estrictos requisitos de seguridad. La institución aseguró que el avión qatarí fue sometido a modificaciones bajo un proceso de ingeniería diseñado para garantizar esas capacidades.

Modificaciones en $400 millones de dólares

La Fuerza Aérea añadió que gran parte de la configuración interior original, concebida para el transporte de jefes de Estado, fue conservada durante la adaptación. De acuerdo con estimaciones previas del organismo, las modificaciones de seguridad costaron menos de $400 millones de dólares.

El rediseño del Air Force One también refleja una iniciativa impulsada por Trump desde su primer mandato. En aquella etapa promovió una combinación de colores similar a la utilizada en su avión privado.

Sin embargo, el entonces presidente Joe Biden anuló esa decisión en 2023 tras una revisión técnica que advertía que los tonos más oscuros podrían elevar los costos y retrasar aún más la fabricación de los nuevos aviones.

Foto: Manuel Balce Ceneta / AFP

Tras regresar a la Casa Blanca, Trump retomó el esquema de colores que había impulsado originalmente. La Fuerza Aérea informó además que otros aviones gubernamentales utilizados por altos funcionarios también adoptarán la misma combinación de rojo, blanco y azul marino.

Los actuales aviones presidenciales VC-25A no serán retirados de servicio por ahora. Un portavoz de la Fuerza Aérea explicó que permanecerán operativos junto al nuevo avión de transición procedente de Qatar hasta que entren en funcionamiento los futuros VC-25B fabricados por Boeing.

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