Piden someter a Johnny Depp a una evaluación mental

El actor es acusado por sus administradores de padecer un desorden de gasto compulsivo, en una nueva contrademanda por sus deudas

Los ex administradores de Johnny Depp, The Management Group, han respondido la demanda del actor solicitando que éste se someta a una evaluación mental, informó The Hollywood Reporter.

Desde enero pasado, TMG y el protagonista de Piratas del Caribe se encuentran en una batalla legal para establecer quién es el responsable de las elevadas deudas del histrión.

“Los extravagantes gastos de Depp responden a sus problemas para controlar sus impulsos”, escribió Michael Kump, abogado de TGM en los documentos legales.

“En retrospectiva, parece que Depp podría sufrir un tipo de desorden compulsivo del gasto, el cual podría ser probado en esta demanda a través de una evaluación mental y testimonios de expertos“, agregó.

El letrado también argumentó que una reciente entrevista del intérprete de 53 años con The Wall Street Journal puede servir de evidencia para demostrar su problema psicológico.

“Es mi dinero. Si quiero comprarme 15 mil bolitas de algodón al día, es mi problema”, declaró Depp para la publicación.

Johnny Depp demandó a sus administradores a principios de este año por fraude y los acusó de provocarle una deuda superior a los 40 millones de dólares.

The Management Group, en una primera contrademanda, dijo que el actor había provocado la situación al hacer gastos extravagantes que le costaban más de 2 millones de dólares al mes.

Depp respondió culpándolos de no pagar sus impuestos durante 16 años.

Ante esto, los administradores contraatacaron una vez más señalando los gastos del actor, quien en ese tiempo adquirió 14 residencias, 45 automóviles de lujo y 70 guitarras coleccionables.

Depp también gastó 5 millones de dólares en un cañón para arrojar las cenizas de su fallecido amigo, el periodista Hunter S Thompson.

TGM también reclama que Depp invirtió cientos de miles de dólares en contratar los servicios de un ingeniero de sonido que le hiciera un apuntador para no tener que aprender sus líneas. Además, acusan al histrión de mentir de forma compulsiva.

“Las 45 páginas de la contrademanda de Depp contra TGM están llenas de mentiras demostrables y argumentos fraudulentos. Ésta sólo se tramitó para impedir que se llevar una ejecución hipotecaria no judicial de sus propiedades, y esto es sólo otro ejemplo del patrón habitual de mentiras para evadir las responsabilidades de sus actos”, concluye Kump.

Los abogados de Depp aún no han respondido a las nuevas acusaciones.