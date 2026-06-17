Qué le pasa al padre de Lionel Messi: qué hay detrás del emotivo llanto del capitán argentino

Lionel Messi pocas veces muestra sus emociones de manera tan evidente como ocurrió tras el debut de Argentina en el Mundial 2026. Y, mucho menos, las confiesa. Pero este Mundial (y esta etapa del futbolista) está lleno de sorpresas.

Después del partido, el capitán argentino se quebró al hablar ante las cámaras. Entre lágrimas, reconoció que venía atravesando “días difíciles”, una frase que rápidamente despertó preguntas entre hinchas y medios de todo el mundo.

Aunque Messi no explicó públicamente a qué se refería, muchos recordaron una situación que había generado preocupación meses antes y que hoy transita días oscuros: los problemas de salud de su padre, Jorge Messi, internado actualmente por una delicada enfermedad en la ciudad de Rosario, Argentina.

Qué se sabe sobre la salud de Jorge Messi

La situación se conoció a comienzos de año, cuando distintos medios informaron que Jorge Messi había realizado consultas médicas con especialistas en Estados Unidos y Argentina.

Según esas publicaciones, el padre del futbolista buscaba obtener distintas opiniones profesionales para evaluar su estado de salud y definir los pasos a seguir. Sin embargo, la familia nunca difundió un diagnóstico ni brindó detalles médicos específicos.

Por esa razón, gran parte de la información que circuló durante los últimos meses estuvo basada en versiones periodísticas y no en comunicados oficiales. Recién ahora, y sin mencionar el tema, Messi confió que está viviendo momentos difíciles a nivel personal.

Preocupación por la salud del papá de Lionel Messi: “Tiene un problema bastante grave”, confiaron fuentes cercanas al futbolista.

El momento que conmovió a los hinchas

La preocupación sobre qué le está pasando a Messi volvió al centro de la escena después de que él mismo contara por qué se emocionó durante el primer partido de Argentina en el Mundial. “Pasé unos días difíciles”, dijo el capitán antes de romper en llanto.

Las imágenes recorrieron el mundo y dieron lugar a numerosas interpretaciones. Sin embargo, es importante señalar que Messi no mencionó a su padre ni vinculó públicamente sus palabras con la situación de salud de Jorge Messi.

Es que la relación entre padre e hijo trasciende lo familiar. Jorge Messi ha sido una figura central en la vida del capitán argentino. Lo acompañó desde muy temprano en su carrera deportiva y desempeñó durante años un papel fundamental en la gestión de distintos aspectos profesionales del jugador.

Desde la salida de Rosario hacia Barcelona cuando Lionel era apenas un niño hasta las grandes decisiones deportivas de su carrera, Jorge Messi estuvo siempre presente.

Por eso, cualquier noticia relacionada con su salud genera una lógica preocupación tanto en la familia como entre los seguidores del futbolista.

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Qué dijo la familia

Hasta el momento, ni Lionel Messi ni otros integrantes de su entorno han difundido información adicional sobre el estado de salud de Jorge Messi. La familia mantiene el tema en reserva y evita realizar declaraciones públicas sobre cuestiones médicas.

Por ahora, lo único que ha trascendido es que Jorge Messi está internado en Rosario y que la situación es delicada. Medios argentinos refieren que el cuadro involucra complicaciones de índole cardiovascular y neurológica, y que ha pasado semanas complicadas.

Aun así, con todo ese peso encima, Lionel Messi jugó uno de los mejores partidos de su carrera y conmovió al mundo con su emoción a flor de piel.

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