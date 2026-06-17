5 apps gratuitas para seguir todos los juegos del Mundial 2026

Con un calendario de partidos tan extenso, es muy complicado mantenerse al día para ver todos los juegos del Mundial 2026. Sin embargo, existen aplicaciones gratuitas que te permiten seguir resultados, goles, estadísticas y las noticias más importantes.

Te compartimos cinco opciones que se han popularizado desde que arrancó la Copa del Mundo. Además de ser confiables y dinámicas, tienen múltiples funciones que son completamente gratis.

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Mundial 2026: 5 apps gratuitas para seguir todos los partidos

1. FIFA+

Es una de las herramientas más completas para seguir el Mundial 2026. Al tratarse de la plataforma oficial de la FIFA, concentra toda la información relacionada con la competición.

Los usuarios pueden consultar calendarios, posiciones, grupos, estadísticas y noticias de cada selección participante. Además, en determinados países ofrece acceso a contenido audiovisual, entrevistas exclusivas, programas especiales y resúmenes de los partidos.

Uno de sus puntos fuertes es el centro de seguimiento en vivo, que actualiza constantemente los eventos más importantes de cada encuentro.

2. Flashscore

Se ha convertido en una de las aplicaciones favoritas de los aficionados al deporte gracias a la velocidad con la que informa lo que ocurre en los partidos.

Durante el Mundial 2026, la plataforma permitirá recibir alertas casi instantáneas sobre goles, expulsiones, penales, cambios y otras incidencias importantes. Esto resulta especialmente útil para quienes están trabajando o no pueden ver los encuentros en directo.

Además del fútbol, la aplicación cubre miles de competiciones deportivas alrededor del mundo.

3. FotMob

La aplicación ofrece alineaciones, estadísticas avanzadas, mapas de calor, rendimiento individual de los jugadores y datos detallados sobre posesión, remates y pases completados.

También incorpora noticias relacionadas con las selecciones nacionales y las principales figuras del campeonato, permitiendo seguir la actualidad del torneo desde una sola plataforma.

4. Sofascore

La aplicación ofrece estadísticas en vivo, gráficos de rendimiento, puntuaciones de jugadores y mapas de calor actualizados constantemente.

Además, permite personalizar notificaciones para seguir únicamente determinados encuentros o selecciones.

5. GoalAlert

Está diseñada para recibir información puntual sin necesidad de revisar constantemente las redes sociales o las páginas deportivas.

Su principal característica es la personalización de las notificaciones. Los usuarios pueden seleccionar sus equipos favoritos y configurar avisos para goles, alineaciones oficiales, inicio de los partidos, descansos y resultados finales.

Gracias a su diseño ligero, funciona con fluidez incluso en dispositivos con especificaciones más modestas.

Si quieres enterarte de absolutamente todo lo que sucede en el Mundial 2026, lo más conveniente es que las combines. Analiza lo que necesitas, descarga al menos tres y activa cada una para funciones específicas.

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