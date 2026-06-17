8 mujeres asesinadas en playas de Nueva York: sentencian a cárcel de por vida a Rex Heuermann

Rex Heuermann, arquitecto acusado de ser el “asesino en serie de Gilgo Beach”, fue sentenciado hoy a cárcel de por vida sin posibilidad de libertas condicional, cerrando uno de los misterios policiales más largos en la historia de Nueva York.

La sentencia fue emitida en un tribunal del condado Suffolk, en Long Island. Se espera que sea trasladado “rápidamente” fuera de allí, declaró el fiscal de distrito Suffolk, Ray Tierney. “Creo que se irá para finales de esta semana”, dijo, señalando que desconocía a dónde sería trasladado Heuermann. “Es un asunto que compete al Departamento Correccional estatal”.

El abogado defensor, Michael J. Brown, indicó que probablemente Heuermann sería trasladado primero a un centro de recepción, desde donde sería enviado “al centro que el Departamento Correccional considere adecuado”. “Cabe esperar que sea una prisión de máxima seguridad, ya que ha sido condenado y sentenciado por siete asesinatos”, afirmó Brown, citado por CNN.

Declaración de culpa

Originalmente Heuermann se había declarado “no culpable”, pero luego el 8 de abril reconoció los cargos relacionados con la muerte de siete mujeres -y después admitió una más- cuyos restos arrojó en Long Island a lo largo de tres décadas. Esa admisión de culpabilidad del sospechoso de 62 años tuvo lugar cuando se había programado una audiencia de rutina previa al juicio previsto para iniciar en el otoño.

Tras aquella audiencia su abogado Brown dijo a los periodistas que la decisión de declararse culpable recaía enteramente en manos de su cliente. “Llegó un momento en esta defensa en el que Rex dijo: ´Quiero declararme culpable´”, afirmó Brown.

Heuermann fue arrestado en julio de 2023 en Manhattan (NYC) como sospechoso del homicidio de siete mujeres y de arrojar sus cuerpos en una zona playera de Long Island cerca de su residencia en Massapequa Park. Mientras esperaba juicio se había declarado “no culpable” de todos los cargos, pero luego cambió su posición y admitió un femicidio adicional.

Se trata de Karen Vergata, una residente de Manhattan (NYC) de 34 años, madre de dos hijos, que desapareció el Día de San Valentín de 1996. Durante décadas fue conocida únicamente como «Fire Island Jane Doe», después de que sus piernas y pies fuesen hallados en esa zona en abril de ese año. Su cráneo fue encontrado posteriormente cerca de Tobay Beach en 2011.

Familias afectadas y demanda paralela

En abril de este año Benjamín Torres, hijo adulto de Valerie Mack, una de las víctimas vinculadas a Heuermann, presentó una demanda civil contra él, su ex esposa y su hija ante la Corte Suprema del estado Nueva York en el condado Suffolk.

Luego de 27 años de matrimonio con Heuermann, su esposa Asa Ellerup solicitó el divorcio días después de que salieran a la luz las acusaciones en 2023. En abril su ex esposa se dirigió brevemente a los reporteros a las afueras del tribunal. Calificó como algo “inconmensurable” lo que las familias de las víctimas habían vivido. Luego se volvió hacia su hija, Victoria, y pidió a la prensa que respetaran la privacidad de su familia.

El año pasado Victoria Heuermann anunció a través de su abogado que su padre “muy probablemente” era el presunto asesino de Gilgo Beach. Antes del arresto ella laboraba para su firma de arquitectura en Manhattan (NYC), pero luego tuvo dificultades para encontrar trabajo, publicó The New York Times en noviembre de 2024.

¿De qué fue acusado el llamado “asesino serial de Gilgo Beach”?

Heuermann fue acusado de matar a siete mujeres desde la década de 1990. Sus supuestas víctimas fueron Valerie Mack (24), Melissa Barthelemy (24), Megan Waterman (22), Amber Costello (27), Maureen Brainard Barnes (25), Sandra Costilla (28) y Jessica Taylor (20). Sus restos fueron encontrados cerca de Gilgo Beach a lo largo de Ocean Parkway entre 1993 y 2010. Luego admitió que también había matado a Karen Vergata (34).

El arquitecto que trabajaba en la ciudad de Nueva York y residía como un padre de familia en Long Island sin antecedentes policiales, fue acusado inicialmente en el verano de 2023 de los homicidios de Barthelemy, Waterman y Costello.

Desde entonces hubo una amplia expansión de la investigación. En junio de 2024, cuando Heuermann fue acusado del 6to homicidio, los fiscales también revelaron inquietantes documentos de “planificación” que, según afirman, el sospechoso utilizó en sus asesinatos y eliminación de las víctimas, comentó entonces ABC News. Luego en diciembre de ese año se le acusó por el 7mo homicidio.

Supuestamente Heuermann “planeó y ejecutó meticulosamente seis asesinatos separados” a lo largo de los años, comentó el fiscal de distrito del condado Suffolk, Raymond Tierney, en una conferencia de prensa en junio de 2024.

Se cree que utilizó un teléfono prepago para contactar a sus víctimas. Según documentos judiciales una cuenta de correo electrónico asociada a uno de los teléfonos prepago que poseía se utilizó para buscar trabajadoras sexuales, pornografía relacionada con la tortura y otras formas ilícitas de pornografía. Al parecer también usó la aplicación de citas Tinder bajo un alias.

Mucho antes de que Heuermann fuese detenido los casos de estas jóvenes muertas habían sido un complicado y largo misterio con titulares nacionales, aparecido en programas de televisión sobre delitos reales y fueron el tema de una película de Netflix en 2020, “Lost Girls”, basada en un libro de Robert Kolker (2013).

En 2022 Heuermann fue entrevistado para el portal de youtube Bonjour Realty, siendo propietario de la firma de consultoría y arquitectura “RH Consultants & Associates”.

Si bien el nombre de Heuermann nunca había surgido en la investigación como el de un sospechoso, su descripción física coincidía con la de un hombre que había salido apresuradamente de la casa de una víctima poco antes de que ella desapareciera: medía 6 pies 4 pulgadas (1.93 metros) y era de complexión robusta. Otro avance provino de un sofisticado análisis de mapeo de teléfonos celulares.

Así, las autoridades se colocaron tras su pista. En enero de 2023 un equipo de vigilancia observó y recuperó un pedazo de pizza desechado por Heuermann en Midtown Manhattan (NYC). En junio de ese año los laboratorios forenses pudieron determinar que el cabello masculino que se encontró en el cadáver de Waterman y el hisopo de la corteza de la pizza tenían perfiles de ADN que eran “iguales”. Ello llevó al escandaloso arresto de Heuermann cerca de su oficina en la ciudad de Nueva York el 14 de julio de 2023.