Aldi obsequiará cajas de alimentos gratis: así puedes conseguir una

Los clientes de Aldi tendrán la oportunidad de recibir cajas de alimentos gratuitas durante varios días de junio gracias a una nueva promoción inspirada en la popular tendencia de las ‘blind boxes’ o cajas sorpresa.

La cadena de supermercados entregará paquetes misteriosos llenos de productos sin costo para quienes logren reclamarlos antes de que se agoten.

La iniciativa marca la entrada de Aldi al fenómeno de las cajas sorpresa, una tendencia que se ha vuelto popular en categorías como juguetes coleccionables, productos de belleza y artículos virales en redes sociales.

La diferencia es que, en esta ocasión, los participantes recibirán alimentos y productos de supermercado directamente en la puerta de su casa.

La promoción estará disponible del 22 al 25 de junio.

Durante esos cuatro días, Aldi lanzará una caja temática diferente cada jornada, cada una con una combinación de productos populares, artículos básicos de despensa y posibles nuevos favoritos para los consumidores.

Según la compañía, el atractivo principal radica en que los participantes no sabrán exactamente qué contiene cada caja hasta recibirla.

Las llamadas ‘blind boxes’ han ganado popularidad porque convierten la sorpresa en parte de la experiencia de compra.

En redes sociales, millones de usuarios consumen videos de personas abriendo este tipo de paquetes para descubrir su contenido.

Aldi adaptó ese concepto al sector de los alimentos. En lugar de encontrar juguetes o cosméticos, los participantes descubrirán refrigerios, productos de despensa, frutas, verduras y otros artículos disponibles en sus tiendas.

Además, a diferencia de muchas cajas sorpresa del mercado que requieren una compra previa, las de Aldi serán completamente gratuitas.

Cuatro cajas temáticas disponibles

Durante los cuatro días de la promoción, los consumidores podrán intentar obtener una de las siguientes cajas:

Caja de snacks: diseñada para quienes disfrutan de los refrigerios, incluirá una selección de productos para picar entre comidas y diferentes opciones para combinar sabores.

Caja rica en fibra: esta edición estará enfocada en alimentos con alto contenido de fibra, productos orientados al bienestar digestivo y opciones frescas que ayuden a los consumidores a alcanzar sus objetivos nutricionales.

Caja de proteína: pensada para quienes buscan incrementar su consumo de proteína, incluirá productos y artículos de despensa con este nutriente como protagonista.

Caja misteriosa: la cuarta opción será la más impredecible. Aldi ha revelado pocos detalles sobre su contenido y únicamente adelantó que incluirá una mezcla variada de productos provenientes de distintas áreas de la tienda.

Cómo conseguir una caja gratis

La compañía informó que las cajas estarán disponibles por orden de llegada, por lo que la rapidez será fundamental para obtener una.

A partir del 22 de junio, los interesados deberán ingresar al sitio ALDIBlindBox.com a las 12:00 p.m. del Este (ET).

Cada día aparecerá una caja diferente disponible para reclamar mientras existan unidades.

El proceso consiste en:

–Entrar a ALDIBlindBox.com a las 12:00 p.m. ET.

–Seleccionar la caja disponible ese día.

–Registrar la información de envío.

–Esperar la entrega gratuita en el domicilio.

Aldi advirtió que las existencias son limitadas y que las cajas se asignarán bajo el esquema de primero en llegar, primero en ser atendido.

Sigue leyendo:

– Comprar en el supermercado equivocado podría elevar tu gasto semanal hasta un 40%

– ¿Vale la pena pagar Costco? La cantidad de gasolina que debes comprar para recuperar tu membresía

– Aldi supera a Walmart: cuánto puedes ahorrar al mes comprando en una de las cadenas más baratas de EE.UU.