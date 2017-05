TAS falla a favor de Pablo Aguilar y Enrique Triverio ¡Podrían jugar la liguilla!

Las suspensiones quedaron en 8 partidos para el delantero del Toluca y en 10 para el defensor de las Águilas

El TAS redujo las sanciones a Enrique Triverio y Pablo Aguilar, quienes apelaron tras ser castigados un año.

De esta manera, Triverio podría participar con su equipo en la Liguilla, al cumplir su octavo partido en la Fecha 17, mientras que en el caso de Aguilar, tendría que esperar hasta el duelo de Semifinales para regresar.

Ambos jugadores fueron castigados, luego de agredir a los respectivos árbitros que aparecieron en los partidos de la Copa MX.

Mientras que la AMA no se ha expresado a través de su cuenta de Twitter, que se hizo célebre la noche del paro arbitral el 10 de marzo, ex silbantes no perdieron la oportunidad de reaccionar a través de la red social.

Marco Rodríguez al dar a conocer la reducción a la sanción cerró su tuit con un mensaje conciliador “la lección, respeto mutuo”.

Felipe Ramos Rizo se manejó con más sarcasmo y cuestionó “¿que hará la AMA, se pondrán en huelga nuevamente?, no se cumplió el año que ellos exigieron”.

Agradece Triverio apoyo recibido

Luego de que Toluca confirmara la resolución del Tribunal Arbitraje Deportivo, el delantero Enrique Triverio agradeció en Twitter el apoyo que recibió de su entorno para luchar contra el año de suspensión que le aplicó la Comisión Disciplinaria de la Liga MX.

“Gracias por todo por el apoyo principalmente de mi familia, dirigentes, amigos, compañeros y gente de Toluca. Buen inicio de semana”, escribió Triverio en la red social.

Más temprano, los Diablos Rojos revelaron que el atacante sólo debía ser sancionado con el castigo original, de siete partidos más uno, y no con el año de suspensión.

“Tendremos a @kiketriverio en la resolución del TAS, nuestro artillero deberá acatar la sanción original de 7+1 de la FMF”, publicó el conjunto escarlata en Twitter.

“Enrique Triverio podrá participar en la Liguilla, siendo el octavo juego de suspensión el duelo frente a Santos de este domingo”.