“¡Denles con todo y vivan el momento!”, el polémico mensaje de Bovino a los agentes del ICE en Delaney Hall

El excomandante general de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, generó polémica tras publicar un mensaje de respaldo directo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desplegados en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey.

“Hacerles la vida imposible”: el mensaje de Bovino que genera controversia

A través de una publicación en redes sociales, Bovino expresó su apoyo a los agentes del ICE, a quienes dirigió un mensaje de aliento en medio de las protestas.

En su declaración, instó a los agentes a “hacerles la vida imposible y vivir el momento”, en referencia a su labor durante los operativos en Delaney Hall. También aseguró que el mundo está “pendiente” de su desempeño y que cuentan con respaldo de distintos equipos de seguridad.

El exfuncionario agregó que, tras conversaciones con personal operativo, estos le habrían transmitido mensajes de apoyo y reconocimiento a los agentes desplegados.

ICE Agents at Delaney, hang in there.



You have the world watching and supporting your efforts to hold the line.



Every one of us wants to be shoulder to shoulder with you.



In speaking with the Mean Green Team, they send you support and are wishing you the best.



Give? pic.twitter.com/nfm0qBgYC1 — Gregory K Bovino (@GregoryKBovino) May 29, 2026

Protestas en aumento y presión política sobre el centro de detención

Las manifestaciones frente a Delaney Hall se intensificaron luego de que se negara el acceso a la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, quien buscaba inspeccionar el centro.

La mandataria ha exigido explicaciones sobre presuntos malos tratos a detenidos y ha impulsado acciones para una inspección sanitaria del lugar, además de su posible cierre.

En paralelo, organizaciones y manifestantes han mantenido la presión frente a las instalaciones, elevando el nivel de tensión en la zona.

Enfrenamientos entre autoridades y manifestantes

El ambiente de conflicto también ha sido alimentado por denuncias de uso de fuerza durante las protestas. El senador demócrata Andy Kim afirmó haber sufrido irritación ocular tras el uso de balas de pimienta por parte de agentes federales durante una manifestación.

Delaney Hall is a private detention facility, run by a for-profit company, providing zero transparency.



I will continue pushing to see Delaney Hall closed. pic.twitter.com/cFaWHRUjuY — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) May 29, 2026

Según su versión, intentó evitar una escalada del enfrentamiento entre agentes y manifestantes, aunque advirtió que la situación en el estado se ha vuelto más riesgosa.

DHS reporta agresiones contra agentes durante los disturbios

En medio del clima de tensión, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, (DHS) Markwayne Mullin, informó que agentes del ICE fueron agredidos durante los disturbios frente a Delaney Hall.

De acuerdo con su publicación, un manifestante habría atacado físicamente a agentes durante el operativo y posteriormente fue acusado.

Mullin reiteró el respaldo del gobierno federal a las fuerzas del orden y aseguró que cualquier agresión será procesada conforme a la ley.

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