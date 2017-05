A Julio César Chávez le dolió ver llorar a la mamá del ‘Canelo’

Como padre, dice que siempre se pone nervioso cuando su hijo pelea, y que le pide a Dios que su retoño y Canelo bajen con bien del ring

Julio César Chávez padre solamente le pide una cosa a Dios para mañana: que ambos peleadores bajen caminando.

El “César del Boxeo” espera que gane el mejor del pelito entre Saúl “Canelo” Álvarez y su hijo, Julio César Chávez Jr., y también espera que no haya algún contratiempo.

Y es que el ídolo de Culiacán confesó que le dolió ver a la mamá del “Canelo” llorando el pasado fin de semana en Chihuahua después de que Omar Chávez noqueara a Ramón Álvarez, hermano del pelirrojo.

“Se me hizo muy triste ver, con todo respeto, ver llorar a la mamá del ‘Canelo’, se me hizo una cosa muy triste, y me pongo en su lugar, por eso le pido a Dios que gane el mejor y que se vayan caminando”, dijo JC papá en una charla que tuvo anoche junto con otros grandes campeones de boxeo en la Grand Garden Arena, sede de la ceremonia del pesaje de hoy para la “Canelo”-Chávez.

Al evento también acudieron Óscar de la Hoya, Marco Antonio Barrera y Érik “el Terrible” Morales.

Los cuatro charlaron por alrededor una hora, en la que contaron varias anécdotas y donde dieron su punto de vista acerca del combate.

Todos coincidieron en que será una pelea explosiva.

“Los combates entre mexicanos son una guerra, y así será la del sábado”, apuntó el Golden Boy De la Hoya.