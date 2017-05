Esto es lo que NUNCA debes publicar en tu Facebook

Parece mentira, pero estos sencillos datos pueden hacerte muy vulnerable

Muchas veces no es necesario que un hacker se esfuerce en adivinar tu contraseña o que un malware infecte tu teléfono o tu computadora para rastrear datos importantes sobre tu identidad, tu familia y tus hábitos: con la información que tú mismo proporcionas a la red social es suficiente.

A través de los datos que publicas en tu perfil o de los juegos y tests en los que participas en Facebook, sin darte cuenta puedes dar datos importantes sobre ti y sobre tu familia a personas malintencionadas, y en charola de plata.

De acuerdo con el diario The Independent, estos son los datos que NUNCA deberías publicar en tu Facebook:

– Fecha de cumpleaños y número telefónico. Las fechas son comúnmente utilizadas por los usuarios para construir sus contraseñas, así que es mejor no revelarlas. Si tampoco publicas tu número, evitarás contactos indeseados.

– Fotos de niños pequeños. Hijos, sobrinos, primos, ¿es necesario publicarlas? Muchas veces son utilizadas con objetivos insospechados, como falsas campañas de recaudación de fondos.

– Ubicaciones y lugares de vacaciones. Al publicar estos datos, te pones tú mismo en una situación de vulnerabilidad donde eres accesible a personas desconocidas, o incluso tu casa podría estar en peligro. Algunas compañías de seguros no aceptan reclamos por robo si publicaste en Facebook que estabas de vacaciones.

– Pases de abordar y pasaportes. Está bien que las vacaciones te emocionen, pero al cometer este error estás brindando información importantísima a personas desconocidas. No es necesario, con una selfie en el aeropuerto bastaría.

– Fotos de las habitaciones de tus hijos. Aunque no lo creas, personas malintencionadas puede utilizar estas imágenes para hacerse pasar por conocidos y engañar fácilmente a los pequeños.

– Usuarios que no conoces o no frecuentas. Llenarse de amigos en Facebook parece una meta a la que estás obligado en la red social. El problema es que no sabes qué harán esas personas con tus imágenes y tus datos. Es mejor tener en tu lista de amigos a personas con las que sí te relacionas.

– El estado de tu relación. Evitar actualizar tu estado sentimental te ahorrará preocupaciones extra y dolores de cabeza.

– Información sobre cuentas bancarias y tarjetas de credito o débito. No hay mucho qué decir al respecto; es sentido común, sólo no lo hagas.