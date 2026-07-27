Si compras en Costco, presta atención: así será el nuevo ingreso a las tiendas

Quienes acostumbran hacer sus compras en Costco deberán prestar atención a una nueva medida que ya comenzó a aplicarse en un número creciente de tiendas en Estados Unidos. La cadena está reemplazando el tradicional control visual de la membresía por un sistema de escaneo electrónico que busca verificar, desde el ingreso, que la tarjeta pertenece a quien la utiliza.

El cambio forma parte de una estrategia para reducir el uso compartido de membresías, una práctica que Costco considera contraria a las condiciones del servicio y que, según la empresa, afecta uno de los pilares de su modelo de negocio.

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Ya no bastará con mostrar la tarjeta

Hasta hace poco, ingresar a un almacén de Costco era tan sencillo como enseñar la membresía al empleado ubicado en la puerta. Con el nuevo sistema, los clientes deberán escanear la tarjeta física o la versión digital disponible en la aplicación oficial antes de acceder al establecimiento.

Después del escaneo, un empleado podrá comprobar que la membresía corresponde al titular. En algunas sucursales, la pantalla muestra también la fotografía asociada a la cuenta para impedir que una misma tarjeta sea utilizada por personas no autorizadas.

La implementación comenzó en distintos puntos del país y continuará ampliándose de forma gradual durante los próximos meses.

El objetivo: frenar el préstamo de membresías

Costco obtiene buena parte de sus ingresos de las cuotas anuales que pagan sus socios. Por ese motivo, la empresa decidió reforzar los controles para evitar que familiares o amigos utilicen una membresía que no les pertenece.

La compañía recuerda que cada tarjeta es personal y solo puede ser utilizada por el titular o por los usuarios adicionales registrados oficialmente en la cuenta.

Aunque algunos clientes manifestaron sorpresa por el cambio, Costco sostiene que el proceso dura apenas unos segundos y que permitirá agilizar el acceso una vez que todos los compradores se familiaricen con el nuevo sistema.

La aplicación de Costco gana protagonismo

La nueva modalidad también impulsa el uso de la aplicación móvil de Costco. Desde allí es posible llevar la membresía digital, consultar compras recientes, acceder a promociones exclusivas y utilizar distintas funciones sin necesidad de portar la tarjeta física.

Para quienes visitan con frecuencia la cadena, la recomendación es revisar antes de salir de casa que la membresía esté activa y disponible en el teléfono o llevar la tarjeta física, ya que en las tiendas con el nuevo sistema no será suficiente con mostrarla a distancia para ingresar.

¿La medida ya se aplica en Nueva York?

Sí, aunque no en todas las tiendas. Costco comenzó a instalar los nuevos escáneres de membresía de forma gradual en almacenes de distintos estados, incluido Nueva York, por lo que algunos establecimientos ya utilizan este sistema mientras otros continúan con el método tradicional.

La empresa no ha publicado un listado oficial con las sucursales que ya cuentan con los lectores electrónicos, ya que la implementación se realiza de manera progresiva. Por ese motivo, un cliente puede encontrar el nuevo control en una tienda y, al visitar otra, seguir ingresando de la forma habitual.

Para evitar inconvenientes, Costco recomienda llevar siempre la membresía física o tener disponible la versión digital en la aplicación oficial. En los almacenes donde el nuevo sistema ya está operativo, será necesario escanear la tarjeta antes de ingresar y un empleado podrá verificar que la membresía corresponda al titular de la cuenta.

¿Cuánto cuesta la membresía de Costco?

Para comprar en Costco es obligatorio contar con una membresía. En Estados Unidos, la cadena ofrece dos planes para clientes particulares:

Gold Star: $65 al año.

Executive: $130 al año.

La membresía Gold Star permite comprar en cualquiera de las tiendas Costco y acceder a su sitio web. La Executive incluye los mismos beneficios, pero además ofrece un reembolso anual del 2% en compras elegibles (hasta un límite establecido por la empresa), descuentos adicionales en algunos servicios y promociones exclusivas.

¿Cuál conviene?

La respuesta depende de cuánto compres. Si visitas Costco de forma ocasional, la membresía Gold Star suele ser suficiente. En cambio, quienes realizan compras grandes para toda la familia o hacen gastos frecuentes pueden recuperar parte del costo de la membresía Executive gracias al reembolso anual.

Además del acceso a los almacenes, los socios pueden aprovechar precios competitivos en productos de supermercado, electrónica, artículos para el hogar, farmacia, óptica, neumáticos, viajes y combustible en las estaciones de servicio de Costco donde están disponibles.

Con el nuevo sistema de acceso que la empresa está implementando en sus tiendas, será todavía más importante que cada cliente tenga su propia membresía activa, ya que Costco reforzó los controles para impedir que una misma tarjeta sea utilizada por personas no autorizadas.

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