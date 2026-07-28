16 arrestos por armas en Desfile Dominicano en Nueva York, incluyendo adolescente con fusil de asalto

Un adolescente de 19 años portando un fusil de asalto fue una de las 16 personas detenidas por delitos relacionados con armas de fuego durante el Desfile del Día Dominicano celebrado el domingo en El Bronx.

El joven armado fue identificado como Maleek Drakeford. Se le imputaron cuatro cargos de posesión ilegal de armas. El rifle presentaba alteraciones que dificultaban su rastreo y no están claras cuáles eran sus intenciones con el arma. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Las detenciones se produjeron durante la 37.ª edición anual del desfile y las celebraciones posteriores a lo largo de Grand Concourse, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). No se identificaron los nombres de las otras personas arrestadas.

La policía señaló que no se registraron tiroteos. En total se retiraron 16 armas de fuego de las calles, destacó PIX11 News. Las imágenes de las cámaras corporales mostraron al sospechoso Drakeford intentando huir antes de que los agentes lo derribaran y le incautaran el fusil, que llevaba en la cintura.

Según las fuentes, ese fue el arresto más inquietante de todos y se produjo hacia el final de la noche. El joven de 19 años había sido visto con el arma en Tudor Place y Walton Av alrededor de las 9:17 p.m. Cuando los agentes se acercaron al sospechoso, intentó huir pero fue detenido y llevado al suelo. Luego, los policías sacaron la enorme arma de una bolsa negra que llevaba, detalló amNY.com.

Los arrestos se produjeron horas después de que William Ferrer fuese detenido el domingo por la mañana tras un tiroteo ocurrido el sábado, poco antes de las 5 p.m., cerca de Elliot Place y Walton Avenue, en el que murió el niño Jacob Freytes de 12 años y resultaron heridos otros dos hombres.

Además Luis Agüero, joven de 24 años, esta siendo buscado como sospechoso de haber matado en un tiroteo al DJ Yeimy Gabriel Reyes en el sótano de un restaurante en El Bronx (NYC) el 16 de julio. Previamente este mes Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y nadie ha sido detenido por el crimen.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.