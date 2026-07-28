Alerta: ICE está planeando operaciones en Queens y Long Island, Nueva York esta semana

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene planeadas operaciones dentro y en los alrededores de la Ciudad de Nueva York esta semana, alertó The Hill.

Ali Bradley, de NewsNation -cadena hermana de The Hill-, informó ayer que fuentes de ICE le comunicaron que las operaciones de control en la ciudad de Nueva York comenzaron la mañana del lunes en Queens (NYC) y se trasladarían a Long Island hoy martes.

Las operaciones se centrarán en personas que tenían órdenes de detención migratoria previas que no fueron ejecutadas. Estas órdenes incluyen solicitudes de ICE a otras agencias del orden público para obtener información sobre la situación de custodia de un inmigrante y para retenerlo por más tiempo del habitual.

La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani -ambos demócratas- han criticado duramente a ICE. Tras la muerte de un inmigrante mexicano a manos de esa agencia en Houston a principios de este mes, Mamdani volvió a pedir la abolición de dicha agencia.

“La Ciudad de Nueva York está del lado de la familia (de Lorenzo Salgado Araujo) y exige una investigación completa e independiente. A ellos, y a cada familia inmigrante que hoy vive con miedo en esta ciudad: no están solos. Compartimos su dolor y seguiremos a su lado hasta que haya justicia”, dijo el alcalde en un mensaje en inglés y español.

El domingo, el responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, afirmó no saber “específicamente” cuál es la situación de los agentes del ICE involucrados en dos tiroteos mortales ocurridos recientemente en Texas y Maine.

“No lo sé específicamente”, dijo Homan a Dana Bash en el programa State of the Union de CNN. “No he participado en las investigaciones, pero la norma habitual es que sean suspendidos de sus funciones con goce de sueldo mientras se investiga el tiroteo”.

A los agentes del ICE se les prohíbe detener a cualquier persona que se dirija a los tribunales o salga de ellos, debido a la Ley “Protect Our Courts” del estado Nueva York. Según diversas fuentes, esto derivará en detenciones colaterales; es decir, se arrestará a personas que no eran el objetivo inicial.

Homan ha sugerido que el ICE aumentará su presencia en la Ciudad de Nueva York durante más de un mes, aunque ha evitado precisar cuándo podría comenzar dicha operación. Anteriormente arremetió contra la gobernadora demócrata Hochul, ante la posibilidad de que el estado aprobara una ley que impidiera a las fuerzas del orden estatales y locales colaborar con las autoridades migratorias en las cárceles neoyorquinas.

Homan declaró en mayo que había revisado un plan operativo que implicaba desplegar “más agentes del ICE de los que jamás se hayan visto en la ciudad de Nueva York”.

“Va a suceder”, afirmó el llamado zar fronterizo. Ante ellos la gobernadora Hochul respondió: “No tolero amenazas”.