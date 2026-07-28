Cientos de vuelos cancelados y retrasados en Nueva York por tormenta en ruta; riesgo de inundaciones

Cientos de vuelos han sido cancelados hoy en el área metropolitana de Nueva York debido a la amenaza de fuertes tormentas eléctricas y ráfagas de hasta 70 mph, que además generan riesgos de inundaciones.

“Un sistema de lento desplazamiento traerá varias rondas de fuertes chubascos y tormentas eléctricas desde hoy hasta el miércoles. Existe el riesgo de inundaciones repentinas que podrían poner en peligro la vida. Es posible que se produzcan tormentas eléctricas severas aisladas, principalmente en partes del noreste de Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York“, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) esta mañana.

Hay posibilidad de tornados y granizos y se espera que la lluvia comience alrededor de las 2 p.m. La situación ha generado por adelantado “caos en el tráfico aéreo”, resumió Daily News. La Administración Federal de Aviación (FAA) señaló que los retrasos en las llegadas de los vuelos que siguen activos han superado una hora de duración en promedio, lo que a la larga afecta las operaciones en todo el país y también en el exterior. Se recomienda a los pasajeros consultar con las líneas aéreas antes de dirigirse al aeropuerto.

El Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM) emitió un alerta de viaje para el martes. “Instamos a la población a prever tiempo adicional para sus desplazamientos y a extremar las precauciones al viajar”, señaló la agencia. “Es probable que se registren entre 2 y 4 pulgadas de lluvia en toda la ciudad, con cantidades superiores en zonas específicas. La intensidad de las precipitaciones podría superar las 2 pulgadas por hora y provocar inundaciones en algunas áreas”. Asimismo la ciudad de Nueva York y gran parte de la región triestatal están bajo vigilancia de inundaciones vigente hasta la tarde del miércoles.

Según FlightAware se han registrado más de 800 cancelaciones y 300 retrasos en los principales aeropuertos de Nueva York y Nueva Jersey. Hasta las 11:30 a.m. del martes el aeropuerto de LaGuardia ha sido el más afectado, con 400 vuelos cancelados tanto de llegada como de salida y más de 100 retrasos. En el JFK se cancelaron más de 300 vuelos y hubo más de 100 retrasos, mientras que Newark acumula más de 200 cancelaciones y cerca de 120 retrasos hasta el momento.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad o llamar al 311.

Scattered to numerous flash flooding is likely today through Wednesday. Flash floods are the top weather killer, so be safe on the roads in the event of flooding.



Turn around, don't drown!#NYWx #NJWx #CTWx pic.twitter.com/e7okN07gWn — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 28, 2026