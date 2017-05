Celine Dion celebrará el 20 Aniversario de ‘Titanic’ en los Billboard

La cantante interpretará en los Billboard Music Awards "My Heart Will Go On", tema oficial de la cinta

"My Heart Will Go On" fue un éxito de ventas.

