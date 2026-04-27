Seguro Social enviará pagos de hasta $5,108 el viernes 1 de mayo

Millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos recibirán sus pagos mensuales esta semana, como parte del calendario escalonado que utiliza el gobierno para distribuir los beneficios.

La Administración del Seguro Social confirmó que los depósitos correspondientes al viernes 1 de mayo estarán dirigidos a dos grupos específicos: personas que reciben el programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y jubilados que comenzaron a cobrar beneficios antes de mayo de 1997.

Quiénes recibirán el pago este 1 de mayo

El programa SSI está diseñado para apoyar a adultos mayores, personas con discapacidad y personas con ceguera, incluyendo menores, ayudándolos a cubrir gastos básicos como vivienda, alimentos y ropa.

Además, quienes reciben tanto SSI como beneficios de jubilación también verán reflejado su pago del Seguro Social en esa misma fecha.

Las autoridades indicaron que, si el dinero no llega en la fecha programada, los beneficiarios deben esperar hasta tres días hábiles adicionales antes de comunicarse con la agencia.

Calendario completo de pagos en mayo

El resto de los beneficiarios recibirá su dinero en diferentes fechas del mes, dependiendo de su día de nacimiento:

–13 de mayo: nacidos del día 1 al 10 de cualquier mes

–20 de mayo: nacidos del día 11 al 20 de cualquier mes

–27 de mayo: nacidos del día 21 al 31 de cualquier mes

Este sistema permite distribuir los pagos a más de 70 millones de personas que dependen del programa, incluyendo jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes.

Cuánto dinero pueden recibir

El monto de los beneficios varía según factores como los ingresos durante la vida laboral y la edad en que se comienza a cobrar.

En 2026:

–Un trabajador que ganó el máximo imponible y se jubila a la edad completa puede recibir alrededor de $4,152 al mes

–Si se jubila a los 62 años, el pago baja a aproximadamente $2,969 mensuales

–Si retrasa el cobro hasta los 70 años, puede alcanzar cerca de $5,181 mensuales

El promedio actual para jubilados es de $2,071.30 al mes, muy por debajo del máximo.

En el caso del SSI:

–Máximo individual: $994 al mes

–Máximo para parejas: $1,491 al mes

–Promedio actual: $735.91 mensuales

Cambios y preocupaciones en el sistema

Recientemente, legisladores demócratas advirtieron sobre problemas en el servicio al cliente de la agencia, señalando que los tiempos de espera telefónica pueden ser hasta 10 veces más largos de lo reportado.

El informe atribuye estas fallas a recortes de más de 7,000 empleos en 2025, lo que habría afectado la atención a beneficiarios.

Sin embargo, un portavoz de la SSA rechazó estas afirmaciones y aseguró que el reporte solo busca asustar a los adultos mayores y a los más vulnerables que dependen del Seguro Social.

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