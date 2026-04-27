Estos son los 15 productos más robados de Target

Las tiendas Target, conocidas por su amplia variedad de productos, también enfrentan pérdidas millonarias cada año debido a robos, lo que ha llevado incluso a que artículos comunes sean resguardados bajo llave.

De acuerdo con un análisis reciente, esta cadena registró cerca de $500 millones en pérdidas por lo que en el sector minorista se conoce como ‘merma’, un concepto que incluye errores internos, fraude y robos.

Este fenómeno ha convertido a sus tiendas en un punto frecuente para quienes buscan sustraer productos sin pagar.

El estudio, realizado por la plataforma FinanceBuzz, identificó cuáles son los artículos que más desaparecen de los estantes, revelando que no solo se trata de productos costosos, sino también de artículos de uso cotidiano.

Los 15 productos más robados en Target

Entre los productos con mayor índice de robo se encuentran:

–Juguetes

–Rastrillos

–Electrónicos

–Carne

–Tinta para impresora

–Cosméticos

–Fórmula para bebé

–Calcetines

–Accesorios

–Productos para el cuidado de la piel

–Ropa

–Medicamentos

–Alcohol

–Tarjetas coleccionables

–Baterías

Un problema creciente en tiendas minoristas

El aumento de robos ha provocado cambios visibles en la experiencia de compra.

En muchas sucursales, artículos básicos como limpiadores faciales o productos de higiene personal ahora se encuentran protegidos, lo que refleja el impacto de estas pérdidas en la operación diaria.

Aunque Target es popular por ofrecer desde artículos esenciales hasta productos de moda y tecnología, esta diversidad también lo convierte en un objetivo atractivo para los ladrones.

El estudio destaca que los productos robados no siempre son los más caros, sino aquellos que combinan alta demanda, fácil reventa o tamaño compacto, lo que facilita su sustracción.

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