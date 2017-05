“A Julio le faltó eso que a su padre le sobraba”, afirmó Julio César Chávez

El ídolo del boxeo mexicano está molesto porque su hijo "no perdió con dignidad" contra "Canelo"

Pasado el trago amargo vivido el pasado sábado y ya con más calma, Julio César Chávez concedió una charla a un programa de ESPN, en donde realizó un análisis de lo sucedido con Julio César Chávez Jr. durante el combate frente a Saúl “Canelo” Álvarez, en donde el exboxeador no tuvo piedad y fue duro con las críticas vertidas hacia su hijo.

“A Julio le faltó eso que a su padre le sobraba. Fue muy conformista, le pedía que tirara más golpes, que si iba a perder o lo noqueaban, mínimo me regalara un pin…e round tirando golpes, pero no lo hizo”, indicó Chávez.

El sonorense aceptó que el “Jr.” quedó a deber y dejó mucho qué desear arriba del ring, pero lo que más le molestó es que no lanzara golpes durante el combate, pero también entiende que, al saberse en desventaja, buscó que “Canelo” no lo noqueara.

“Cuando estás arriba del ring y sientes que el cuerpo no te responde, que no haces daño, ya lo único que tratas es de sobrevivir. Julito buscó que Canelo no lo humillara y lo noqueara”, sentenció.