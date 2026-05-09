“Díganles a mamá y papá que los amo”: video de heroico rescate de mujer en rascacielos en Nueva York

«No lo haga, por favor. No lo haga, señora», imploró un agente a una mujer de 41 años que se encontraba sentada al borde de la terraza de un rascacielos en Brooklyn (NYC), a 30 pisos de altura sobre la acera, el jueves.

Miembros de la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU) de la Policía de Nueva York rescataron a la angustiada mujer, en unas estremecedora situación que fue captada por sus cámaras corporales. El video de NYPD puede mirarse aquí. Se recomienda prudencia al observar la dramática secuencia.

Un agente le sujetó una mano a la mujer, que lloraba mientras permanecía sentada en una esquina ventosa del edificio Avalon Willoughby Square en Duffield St, en Downtown Brooklyn, alrededor de la 1:30 p.m. del jueves.

La mujer, que llevaba un vestido negro y estaba descalza, logró ascender más de la mitad de los 58 pisos del rascacielos antes de salir a una terraza solárium situada en una esquina y trepar por encima de una mampara de plexiglás ubicada en el borde del edificio, describió Daily News.

Cuando los agentes la encontraron, ella tenía una pierna colgando hacia el exterior y se aferraba a una abertura en la mampara de plexiglás. Los agentes que acudieron al lugar extendieron la mano y la sujetaron mientras intentaban calmarla y solicitaban la intervención de la ESU.

«Díganles a mi mamá y a mi papá que los amo», dijo la mujer entre sollozos. A través del micrófono de la cámara se podía escuchar el fuerte viento, y se veía la falda de la mujer ondeando con la brisa. «Por favor, no lo haga; nos importa lo que le pase», dijo el agente, suplicándole a la mujer que no saltara. «No queremos que se haga daño».

Los miembros de la ESU subieron a toda prisa a la terraza solárium, donde dos agentes se aseguraron con arneses a un muro a la altura del pecho situado en la azotea y saltaron por encima de la mampara de plexiglás para llegar hasta la mujer. Durante todo el proceso los agentes intentaron calmar a la mujer mientras le pedían que regresara con ellos a la terraza.

Tras unos instantes la mujer accedió a volver. Los agentes de la ESU la ayudaron a cruzar de nuevo la mampara para regresar a la terraza solárium. Los paramédicos la trasladaron de urgencia a un hospital de la zona para someterla a observación, informó un portavoz de NYPD.

«Heroísmo y corazón de parte de los mejores de Nueva York», publicó NYPD en Twitter/X al difundir este sábado las imágenes captadas por las cámaras corporales. «Cuando una mujer se sentó en el borde de un rascacielos en Brooklyn, nuestros agentes respondieron con rapidez, utilizando su entrenamiento para salvarle la vida».

Otros auxilios heroicos

Esta semana Jean Schultz, veterana guardia de cruce escolar, murió heroicamente a los 80 años cumpliendo con su trabajo en Nueva Jersey, al ser fue golpeada por un automóvil después de haber empujado a dos niños para ponerlos fuera de peligro.

En febrero tres personas fueron rescatadas milagrosamente en un helicóptero tras caer al agua al romperse el hielo en Jamaica Bay, Queens (NYC), un día después de que un bombero muriese de manera parecida en Nueva Jersey.

A principios de enero un hombre de 70 años fue rescatado milagrosamente al caer en su camioneta en el gélido río Hackensack (NJ). En noviembre de 2025 tres policías héroes sacaron a una adolescente del helado río Harlem en el Alto Manhattan (NYC). En mayo pasado un padre de tres hijos residente de Norwood (Nueva Jersey) falleció como un héroe salvando a dos personas cuyo kayak se volcó con el viento en un lago en Pocono Mountains (Pensilvania).

A fines de 2024 una mujer rescató a un hombre caído a aguas heladas en Long Island (NY). En octubre el neoyorquino Jamie Labros murió trágicamente a los 48 años cuando se ahogó mientras intentaba rescatar a una mujer y su hijo durante unas vacaciones familiares en Bermuda.

En septiembre de ese año otro valiente neoyorquino actuó rápidamente, salvando la vida de un hombre autista que había caído al agua desde un muelle de Brooklyn (NYC) en Jamaica Bay. En marzo una mujer mayor fue rescatada viva por NYPD de las gélidas aguas en el Riverside Park del Upper West Side.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ https://988lifeline.org/es/inicio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o