James Rodríguez no seguirá en la MLS con Minnesota United, según reportes

El futbolista colombiano, James Rodríguez no ha pasado por su mejor momento en la temporada 2026 y todo parece indicar que no continuará vistiendo el uniforme del Minnesota United.

La información fue revelada por el periodista Michele Gianonne, que cubre la MLS para Apple TV, al afirmar que el club no le renovará contrato, que acaba el 30 de junio, y por eso se aceleraría su salida por la Copa del Mundo para que pueda unirse a la selección de Colombia cuanto antes.

Según explicó el comunicador, el cucuteño será convocado para el encuentro de este domingo frente a Austin FC y también estaría presente el próximo miércoles cuando los Loons reciban en casa a Colorado Rapids por la fecha 13 de la MLS. Ese sería el último partido de James con el equipo estadounidense antes de abandonar la liga.

“La noticia de última hora es esta, y las fuentes confirman que James Rodríguez estará disponible para mañana, para el partido del próximo miércoles. Después de eso, se marchará del Minnesota United y se marchará de la Major League Soccer para unirse a la concentración de la Selección Colombia para empezar a prepararse para la Copa del Mundo”, afirmó Giannone.

James Rodríguez jugará su último partido con Minnesota el miércoles y luego se unirá a la Selección Colombia, informa @MicheleG3. pic.twitter.com/v6yzc2GOlz — MLS Español (@MLSes) May 9, 2026

Poca oportunidad de juego en Minnesota United

Hasta el momento, el colombiano apenas lleva seis compromisos, cuatro por la MLS y dos por la US Open Cup, dos en condición de titular y con un total de 183 minutos, sin goles ni asistencias, algo que fue determinante para la dirigencia que, al parecer, no quiso negociar la renovación de contrato.

Una vez más, la carrera del mediocampista, a nivel de clubes, le da un revés fuerte porque tampoco tuvo suerte en el fútbol de los Estados Unidos, al que quería llegar hace un buen tiempo, por el bajón en su rendimiento, y por buscar comodidad para su familia.

Finalmente, no se sabe qué seguirá para James Rodríguez, que tiene 34 años y cuenta con algunos negocios fuera del deporte, además de una enorme influencia en el fútbol internacional y en el país por su trayectoria, reconocimiento y logros en casi 20 años como profesional, aunque con la deuda de que no volvió a brillar a nivel de clubes de la misma manera como con Real Madrid en la temporada 2014/2015.

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