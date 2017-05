BuenosDíasNYC: Un clásico con “soundtrack” en vivo

No importa cuantas veces las hayas visto, Breakfast at Tiffany´s es un ‘must’ para los neoyorquinos. Esta vez tienes además la oportunidad de disfrutar de la clásica comedia romántica con banda sonora en vivo interpretada por The New York Philharmonic, con acompañamiento vocal de The Symphony Singers, mientras se proyecta el filme en la gran pantalla.

En el David Geffen Hall, 10 Lincoln Center, Manhattan, de 7:30 p.m. a 9:45 p.m., los boletos comienzan en $60 hasta $225.

Si no estás en modo romántico y prefieres una noche entre amigos, Videology Bar & Cinema organiza todos los jueves a las 8:30 p.m. su día de triva cinematográfica. Invítalos a una divertida competencia de conocimientos fílmicos, mientras disfrutan de sus tragos favoritos. Cada equipo deber tener un máximo de seis integrantes y la entrada es gratis. 308 Bedford Ave., Brooklyn.

En portada

La historia del joven ecuatriano de 18 años que llegó a EEUU en busca de oportunidades y murió a los pocos meses en el trabajo al que le había apostado su futuro conmueve a nuestra comunidad. Busca los detalles en nuestra edición de hoy jueves.

Dos nuevas leyes ponen en jaque a los arrendadores locales: el aumento del monto de las multas por las divisiones ilegales y la notificación que deben entregar a cada inquilino sobre las plagas de chinches en sus edificios.

En entretenimiento: la Orquesta Aragón trae su charanga a Nueva York. Los cubanos se presentan en el Lehman Center for the Performing Arts en El Bronx, este próximo sábado a las 8:00 pm.

Y como cada jueves, en nuestra agenda de eventos culturales y musicales puedes encontrar las mejores opciones para disfrutar del fin de semana.

