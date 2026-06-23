Aliada de Mamdani da la sorpresa y derrota a Adriano Espaillat en las primarias demócratas de Nueva York

La organizadora comunitaria Darializa Ávila Chevalier, respaldada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, derrotó al congresista Adriano Espaillat en las primarias demócratas del distrito 13 de Nueva York, en uno de los resultados más sorpresivos de la jornada electoral del martes, informó la agencia AP.

Ávila, estudiante de doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y sin experiencia previa en cargos electivos, se impuso a Espaillat, quien buscaba continuar una trayectoria de cinco mandatos en la Cámara de Representantes.

El legislador hizo historia al convertirse en la primera persona que había sido inmigrante indocumentada en ser elegida al Congreso de Estados Unidos.

La victoria de Ávila representa un impulso para el movimiento político de Mamdani, quien respaldó a varios candidatos en las primarias con el objetivo de ampliar la influencia del ala progresista y socialista democrática dentro del Partido Demócrata.

“Esta no era nuestra noche”

Tras conocerse los resultados, Espaillat reconoció su derrota ante sus seguidores.

“Esta noche no era nuestra noche, pero aun así te quiero. Cuando llegué a esta nación siendo un joven inmigrante, jamás imaginé que llegaría a ser miembro del Congreso. Es el mayor privilegio de mi vida servirles a ustedes, la comunidad, y seguiré amando y sirviendo a esta comunidad de la mejor manera posible”, afirmó.

La contienda entre Espaillat y Ávila fue una de las más observadas dentro de las primarias demócratas neoyorquinas, reseñó la agencia de noticias.

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