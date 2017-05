Choque por fondos municipales para dar defensa a inmigrantes

La Alcaldía mantiene postura de no usar fondos para beneficiar a convictos de delitos serios, pero el Concejo y activistas insisten que como 'ciudad santuario', abogados gratuitos deben ser para todos

El idilio que sostenían los grupos defensores de inmigrantes y el alcalde Bill de Blasio no atraviesa por un buen momento, como lo dejaron ver este jueves decenas de activistas y líderes políticos que se plantaron en las afueras de la Alcaldía para protestar y pedirle al mandatario municipal que no le haga el juego a Donald Trump al querer dejar por fuera del programa de abogados gratuitos para inmigrantes que enfrenten deportación, a aquellos que hayan sido condenados por delitos serios.

La Administración De Blasio se mantiene en su postura de no querer usar los $16.4 millones adicionales anunciados del presupuesto del año fiscal 2018, para ayudar legalmente a los inmigrantes que hayan incurrido en alguno de los 170 delitos que la Ciudad considera graves. Pero los activistas lo ven como un retroceso y como un discurso de doble cara.

“La insistencia del Alcalde de negar el debido proceso a ciertos inmigrantes de Nueva York ayudará a echarle más combustible a la máquina de deportación de Donald Trump”, aseguró el concejal Rory Lancman, quien le pidió a De Blasio tener una postura uniforme sobre los inmigrantes. “Ya hemos visto antes en el Alcalde este baile y esta canción donde habla de proteger a los inmigrantes pero se rehúsa a tomar acciones necesarias para hacerlo”.

Jennifer Friedman, directora de Práctica de Inmigración de la organización The Bronx Defenders, criticó a De Blasio y manifestó que su deseo de crear categorías para que unos inmigrantes puedan acceder a ayudas y otros no, va en contravía del programa NYIFUP, de abogados gratuitos, que fue creado hace más de tres años.

“Esta no es una propuesta radical, estamos hablando de algo que está profundamente en nuestros valores como sociedad: el derecho al debido proceso sin importar el estatus”, comentó la defensora, agregando que miles de inmigrantes se quedarán en riesgo de ser deportados sin poder defenderse. “El Alcalde está intentando deshumanizar a nuestros clientes y desmoralizando a cada uno de los que ha invertido mucho para ver este programa, el primero en la nación, como un modelo para las ciudades santuario”.

Cristian Yerleque, un inmigrante peruano convicto por dos delitos, y quien en septiembre del 2015 fue detenido por ‘La Migra’ durante 18 meses en un centro de ICE de Nueva Jersey, le envió un mensaje al Alcalde.

“Hasta las personas más buenas cometen errores y si a mí no me hubiera ayudado un abogado de la Ciudad, hubiera perdido a mi esposa, a mis dos hijos y a mi mamá, porque me hubieran mandado a Perú”, comentó el inmigrante, quien tiene dos condenas por robo y posesión de drogas, pero logró rehabilitarse. “Por favor, reconsidere que ese acceso a representación legal sea para todos y no sea solo un lujo”.

El abogado que llevó el caso de Yerleque aseguró que sin representación legal, un inmigrante tiene 3% de opciones de no ser deportado y dijo que con la exclusión que De Blasio está haciendo para el acceso a abogados gratuitos, está dividiendo la comunidad entre los buenos y los que les ponen el rótulo de los malos.

Se estima que anualmente se beneficiarán unos 15,000 indocumentados con los aportes de la Ciudad en materia de asesoría legal.

Temen más injusticias

Deborah Wright, abogada de Legal Aid, comentó que uno de los principales temores del plan del Alcalde es que aumente el ciclo de injusticias contra los inmigrantes.

“Hay personas que incluso se declararan culpable de delitos que no han cometido, porque vivimos en una ciudad que tiene programa como ‘ventanas rotas’ y un sistema penal discriminatorio, y hasta que eso no se arregle, tenemos que asegurarnos que todas las personas que pidan ayuda la reciban”, recalcó la activista.

Tras la protesta, se llevó una audiencia pública sobre el presupuesto de Inmigración para el año fiscal 2018 en el Concejo, y allí el presidente del Comité de Inmigración, Carlos Mechaca, criticó que la Administración De Blasio pretenda alejarse del concepto de ‘ciudad santuario’ a la hora de proteger a los inmigrantes a todos por igual.

“Cada persona merece un tiempo en la corte con alguien que los pueda representar. Punto. Incluso si ya fueron condenados por un delito. Ese es el derecho de un ser humano de tener una oportunidad de tener justicia”, comentó Menchaca, agregando que parte del ADN de Nueva York es proteger a los inmigrantes .

En la audiencia, la comisionada de Inmigración Nisha Agarwal fue duramente cuestionada sobre la exclusión de los inmigrantes condenados de los fondos de ayuda que el Alcalde está planteando, pero ella fue firme al defender la postura de la Ciudad.

“No sentimos en esta administración que quienes pagan impuestos deban pagar por la representación legal de personas que hayan sido condenados por esos delitos”, dijo la funcionaria, quien destacó que sus análisis muestran que son muy pocos los inmigrantes que enfrentan procesos de deportación que han sido convictos de delitos serios, lo que no tendrá un impacto muy grande.

La concejal Julissa Ferreras, quien también estuvo haciendo preguntas en la audiencia, recalcó que el plan del Alcalde no es justo y pidió que se reconsidere. “Cómo se va a saber si alguien es inocente o no cuando no se le da la oportunidad de defenderse”, concluyó.

Tras la audiencia, el concejal Menchaca manifestó que aunque será necesario tener varias reuniones para negociar una decisión final sobre este tema dentro del presupuesto, que deberá estar listo el 1 de julio próximo, siente que De Blasio cederá y Nueva York seguirá ayudando a todos los inmigrantes con la misma regla y el espíritu de ‘ciudad santuario‘.