La pregunta incómoda de Michelle Obama a Donald Trump

Solo bastó que el presidente Trump se metiera con el legado de Michelle Obama en la Casa Blanca para que la ex primera dama rompiera su silencio.

“Si queremos hacer grande a este país, nuestros hijos necesitan estar saludables,” dijo Michelle a la audiencia en referencia a la terminación de la administración Trump de su programa insignia de alimentación escolar saludable.

Con la elocuencia y comprensión que siempre la ha caracterizado, Michelle dio estas declaraciones hoy durante el Encuentro Nacional de la Salud en Washington D,C. Cuando se le dio la palabra la ex primera dama no tuvo reparo alguno para arremeter contra el primer mandatario.

“¿Por qué no queremos que nuestros hijos tengan una buena comida en la escuela?”, Dijo ante la ovación general del público presente.

¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que está mal contigo? preguntó Michelle a Donald Trump ante la euforia general de todo el auditorio.

