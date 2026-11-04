8 tipos de billetes de $100 que pueden valer hasta $20,000 por su número de serie

Un billete de $100 con el número de serie 88888888 se vendió por $19,200 en 2024. La pieza estaba en condiciones casi perfectas, pero los ocho ochos no son el único patrón que buscan los amantes de la numismática, según FinanceBuzz, que recopiló ventas de billetes de la casa de subastas Heritage Auctions.

Dónde mirar antes de gastar un billete de $100

El número de serie aparece dos veces en el frente del billete. Para detectar estos patrones, fíjate en los ocho dígitos y conserva los ceros iniciales al leerlos.

La primera letra corresponde al año de la serie, que identifica cuándo se aprobó el diseño, no necesariamente cuándo se imprimió ese ejemplar.

1. Series sólidas

Cuando los ocho dígitos del número de serie son iguales, el billete puede valer más de lo que indica su denominación.

Esa combinación es poco común y por eso atrae a los coleccionistas.

Por ejemplo, un billete de $100 de la serie 2017A, con el número 88888888 y en condiciones casi perfectas, se vendió por $19,200.

El mismo patrón puede aparecer en billetes de $1 o $5, aunque su precio dependerá de la rareza y del estado de cada ejemplar.

2. Números de serie bajos

Busca números por debajo de 1,000, con al menos cinco ceros al principio.

Un billete de 2017 con 00000345 se vendió por $229 en eBay.

Dos ejemplares de 2013 llegaron más lejos: el 00000001 se vendió por $15,600 y el 00000002 superó los $3,000.

3. Escaleras de ocho dígitos

Un billete puede valer más si los ocho dígitos de su número de serie aparecen en orden consecutivo, de menor a mayor o de mayor a menor, como en 12345678 o 87654321.

Los coleccionistas llaman ‘escalera’ a este patrón y lo buscan porque es poco común.

Por ejemplo, un billete de $100 de 1974 con el número de serie 23456789 se vendió por $4,600 en 2005.

Incluso las series que siguen ese orden solo en parte pueden despertar interés entre los coleccionistas.

4. Billetes con estrella

La estrella identifica un billete de reemplazo.

Un billete de 1950 con estrella se vendió por $2,440, mientras que uno de 1966, que además tenía un número de serie inferior a 1,000, alcanzó los $3,680.

5. Series binarias

Un billete puede interesar a los coleccionistas si en su número de serie aparecen solo dos dígitos distintos. A este patrón se le llama ‘serie binaria’.

Puede formarse con cualquier par de dígitos, como el 2 y el 7 en 22772727.

En 2021, un billete de $100 de la serie 2017 con seis ceros y dos unos se vendió por $1,440.

Otro billete de $100 de la misma serie alcanzó los $2,640 con el número 10000001.

Este último reunía dos patrones: era binario porque solo usaba ceros y unos, y también era un ‘superradar’ porque empezaba y terminaba con el mismo dígito y los seis del centro eran iguales entre sí.

6. Series repetidoras

Un bloque aparece más de una vez, como 2589 en 25892589. Si el bloque tiene solo dos dígitos, se conoce como superrepetidor.

Un billete de la serie 2006A con 02020202 se vendió por $900; otro con 88898889 superó los $550 en 2021.

7. Superradares

Un número de serie se conoce como ‘superradar’ cuando empieza y termina con el mismo dígito y, entre esos dos extremos, se repite otro dígito seis veces.

Por ejemplo, en 98888889 hay un 9 en cada extremo y seis ochos en medio.

Este patrón poco común puede atraer a los coleccionistas. Un billete de $100 de la serie 2006A con ese número se vendió por $480.

8. Extremos iguales

El mismo bloque aparece al principio y al final.

Los bloques de tres dígitos suelen ser más buscados, pero un billete de 2017 con 15 en ambos extremos y cuatro ochos en medio, 15888815, se vendió por $300 en 2020.

Qué hacer si encuentras uno

Los montos corresponden a ventas de piezas concretas y no garantizan que otro billete con un patrón parecido alcance el mismo precio.

El estado de conservación importa. Un doblez o el desgaste por manipulación pueden reducir su valor.

Si encuentras una serie poco común, evita doblar el billete y pide una tasación profesional antes de ponerlo a la venta.

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