Powerball: ritual de la suerte con tu billete de lotería para ganar los $835 millones

Tras el sorteo del lunes 2 de noviembre, el premio mayor del Powerball se elevó a $835 millones de dólares, una nueva cifra que millones de jugadores tratarán de ganar en el próximo sorteo. Hay un ritual que un afortunado aplicó en 2024 y, en coincidencia con su práctica, terminó conquistando un multimillonario jackpot.

Muchos jugadores suelen buscar números de la suerte, cumplen tradiciones y rituales que puedan acompañarlos antes de cada sorteo. Uno de los más conocidos está relacionado con Cheng Saephan, quien compartió una práctica personal antes de ganar junto con su esposa y una amiga un premio mayor de $1,300 millones de dólares, en abril de 2024, de acuerdo con AP.

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¿Cómo hacer el ritual de la suerte del Powerball?

La práctica que popularizó Saephan no requiere objetos especiales ni ingredientes difíciles de conseguir. El elemento principal es un papel en el que se anotan las combinaciones numéricas que se desean jugar.

Estos son los pasos para realizar el ritual:

Elige tus números: selecciona cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y uno adicional del 1 al 26 para la bola roja Powerball. Puedes utilizar una combinación que tenga algún significado personal o dejar que la máquina los seleccione aleatoriamente.

selecciona cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y uno adicional del 1 al 26 para la bola roja Powerball. Puedes utilizar una combinación que tenga algún significado personal o dejar que la máquina los seleccione aleatoriamente. Escríbelos en un papel: anota los seis números en una hoja limpia. Procura que estén claramente identificados para no confundir las cinco bolas blancas con el número Powerball.

anota los seis números en una hoja limpia. Procura que estén claramente identificados para no confundir las cinco bolas blancas con el número Powerball. Coloca el papel debajo de la almohada: antes de acostarte, guarda la hoja debajo de tu almohada. La tradición consiste en dormir con los números allí durante las noches previas al sorteo.

antes de acostarte, guarda la hoja debajo de tu almohada. La tradición consiste en dormir con los números allí durante las noches previas al sorteo. Mantén una intención positiva: quienes practican este ritual suelen acompañarlo con una oración, una petición personal o pensamientos relacionados con sus deseos y objetivos económicos.

quienes practican este ritual suelen acompañarlo con una oración, una petición personal o pensamientos relacionados con sus deseos y objetivos económicos. Conserva tu combinación: cuando llegue el momento de comprar el boleto, utiliza los números que anotaste y comprueba que estén correctamente registrados.

Cheng Saephan contó que había escrito sus números y dormido con ellos debajo de la almohada durante las semanas anteriores al sorteo ganador.

Según reseña Axios, también explicó que había rezado para recibir ayuda en medio de su lucha contra el cáncer y su preocupación por el futuro de su familia.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar los $835 millones?

De acuerdo con las reglas oficiales del Powerball, las probabilidades de acertar los cinco números blancos y la bola roja son de 1 entre 292.2 millones. Cada jugada cuesta $2 y los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados.

Para el sorteo del 4 de noviembre, el premio anunciado es de $835 millones si se elige la modalidad de pagos anuales. La alternativa de recibir el dinero en efectivo tiene un valor estimado de $357.9 millones antes de impuestos.

El premio en anualidades se distribuye en 30 pagos durante 29 años, mientras que la opción de efectivo permite recibir una cantidad menor en un solo desembolso.

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