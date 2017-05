Rodner Figueroa regresa a la televisión pero como actor

"Es un proyecto en que la gente ni se sospecha que voy a hacer"

Tal como te contamos, Rodner Figueroa le dio su primera entrevista a María Celeste Arrarás después del escándalo por el comentario despectivo hacia Michele Obama.

En la primera parte habló del día del escándalo y todo lo que vivió después. En la segunda reveló por fin cuál será su futuro y aclaró que su regreso será en enero, pero en inglés y como actor.

“Regreso a la televisión en un proyecto en inglés… Es un proyecto en que la gente ni se sospecha que voy a hacer… Yo no lo puedo decir por problemas de confidencialidad. Sale en enero del año que viene”, le explicó Rodner Figueroa.

El regreso del periodista venezolano será de la mano de Ryan Murphy, quien actualmente está haciendo la película de la vida de Gianni Versace y que fue el creador de la serie musical ‘Glee’.

“Me preparé a lo largo de todo este tiempo, haciendo cosas que me facilitaran a mí esa entrada. Desde clases de reducción de acento de inglés, hasta clases de actuación. O sea experimentar con cosas que siempre me han llamado la atención, pero que no me había atrevido a hacer. Y porque mi contrato con la empresa anterior no me lo permitía. Entonces estoy súper emocionado de que voy a hacer algo nuevo”, siguió diciendo.

Aunque no dio más detalles sí confirmó que será en la actuación su regreso y en inglés, y no en Telemundo como se especuló cuando se supo de la entrevista que le concedía Rodner a ‘Al Rojo Vivo’.