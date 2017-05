Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Una fiesta de gastronómica de dos días, el cantante Prince Royce y la actriz Selenis Leyba y clases de baile al aire libre son sólo algunas de las próximas atracciones en la ciudad.

Jueves 18

Concierto en el Taller Latino Americano

La cantante y compositora Diana Sophia presentará material original de su primera producción, titulada ‘Shine’, en un concierto de corte íntimo, en El Taller Latino Americano, en Harlem. Diana Sophia comenzó su carrera en su natal México, en el coro de la Compañía Nacional de Opera, en el Palacio de Bellas artes. Su música surge como resultado de una variada influencia de ritmos del mundo. Rubén Gonzáles estará a cargo del bajo y la guitarra, Rubén Coca en la batería. Donación sugerida $15. De 7 p.m. a 9 p.m., en 215 East 99th street.

Información: http://www.tallerlatino.org

Concierto de bomba y plena

Baila al ritmo de bomba y plena con el grupo Los pleneros de la 21, quienes amenizarán una noche consagrada a la cultura africana y a su legado en el folclor puertorriqueño. Se trata de un concierto al aire libre que celebrará el espíritu creativo de la diáspora africana. En el Centro Cultural del Instituto de la Diáspora Africana en el Caribe (Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute, CCCADI). De 6:30 p.m. a 7:30 p.m. En Harlem, 120 East 125th Street. Donación (sugerida) $5.00

Para más información: http://www.cccadi.org

Viernes 19

Concierto: Noche de Samba con Elza Soares

Como parte de la agenda del Red Bull Music Academy Festival, la cantante y compositora brasileña Elza Soares interpretará temas de su disco ‘La mujer del fin del mundo’, el albúm con el que salió vencedora en la categoría a Mejor álbum de música popular brasileña en la pasada edición del Grammy Latino. La producción reúne 11 canciones inéditas y funde entre sus ritmos la samba, el jazz, reggae y rock. Con este disco, la veterana artista se expresa en contra de los prejuicios raciales y la violencia doméstica. En The Town Hall, 123 W, calle 43 a las 8:00 p.m. Desde $45.

Entradas: http://www.thetownhall.org

Pasarela cubana

Los más inusuales materiales sirven de inspiración para ‘Arte y moda’, un desfile que traerá a la pasarela diseños experimentales creados con recursos reciclables. La propuesta surge como resultado de una colaboración entre el Museo de Arte de El Bronx y la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas. ‘Arte y Moda’ se presentará como complemento de ‘Ruido Salvaje’, una exhibición que ya está abierta al público en el museo y que explora el arte contemporáneo cubano. Desde las 7 p.m. hasta las 9 p.m. En el 1040 de la avenida Grand Concourse. Gratis.

Para más información: http://www.bronxmuseum.org

Sábado 20

Ninth Avenue Food Festival

El festival de comida de la novena avenida (Ninth Avenue Food Festival) es una tradicional fiesta que no te puedes perder. La edición número 44 de este evento gastronómico reunirá en un solo lugar las delicias culinarias de los más recónditos lugares del mundo. Esta es una actividad para toda la familia que incluirá presentaciones artísticas, artesanías y un pabellón infantil. Hasta el domingo 21, de 10 a.m. hasta las 6 p.m., en la novena avenida entre las calles 42 y 57. La entrada es gratis.

Para más información: http://www.ninthavenuefoodfestival.com

Tango: clases de baile

El teatro Thalia abrirá un ciclo de clases de baile de tango que invita a dejarse seducir por el encanto de este célebre ritmo argentino. Las clases, estarán a cargo de la experimentada pareja bailarines Carolina Jaurena y Andrés Bravo, quienes compartirán sus técnicas y pasión sobre la escena, durante seis sábados. Hasta el 24 de junio, de 5 p.m. a 6 p.m. El costo por clase es de $30. En el Teatro Thalia, 41-47 Greenpoint avenue, Sunnyside, Queens.

Boletas: http://www.thaliatheatre.org

Domingo 21

Prince Royce en el Paseo de la Fama de El Bronx

Acompaña a la estrella de la bachata Prince Royce y a la actriz Selenis Leyba (Orange is The New Black) quienes regresarán a El Bronx, el lugar de sus orígenes, para ser reconocidos en El Paseo de la Fama del condado. Sus nombres se sumarán a una extensa lista de famosos que han contribuido a la vida cívica y cultural del país, quienes son reconocidos cada año como parte de las festividades de la Semana de El Bronx. El Presidente de El Bronx, Rubén Díaz Jr., encabezará el evento, a las 11 a.m. 851 de Grand Concourse y la calle 161. Gratis.

Para más información: www.ilovethebronx.com

Miércoles 24

Clases de cumbia al aire libre

Aprende pasos de cumbia con el Bryant Park como escenario. Memoriza los pasos porque acto seguido podrás observar de cerca una presentación de baile. Las clases se impartirán de 6 p.m. a 7 p.m. Esta aventura al aire libre se completa con la oportunidad de poner a prueba tus habilidades en un concierto con el grupo Cumbia de LaMar, en horario de 7 p.m. a 8:30 p.m. La fiesta tendrá como anfitriona y productora a Talia Castro-Pozo. En Bryant Park, West 41st St y 6th Avenida. Gratis.

Jueves 25

Festival de salsa y bachata

El hotel Sheraton Times Square se transformará en albergue de reputados Djs, bailarines e instructores de salsa y bachata, desde el 25 y hasta el 29 de este mes con el Festival de Salsa y Bachata. El encuentro propone dejarse envolver todo el día por estos contagiosos ritmos caribeños, desde las 9 a.m. y hasta las 4 a.m., diariamente. En el Sheraton New York Times Square Hotel, West 53 st. El precio de las boletas es desde $25.

Entradas: http://www.newyorksalsabachata.com