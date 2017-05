Ana de la Reguera: “La televisión está viviendo su mejor momento”

La actriz mexicana estrena el 19 de mayo la película "Everything, everything" y acaba de anunciar que participará en la segunda temporada de la serie de Amazon "Goliath"

Hablar de Ana de la Reguera es hablar de talento innato, éxito internacional y belleza natural. Nacida en Veracruz hace 40 años, la actriz mexicana consiguió su primer papel como actriz en la telenovela “Azul”, donde compartió pantalla con Kate del Castillo, y a partir de ahí su carrera artística no dejó de crecer: tras conquistar Latinoamérica con la película “Nacho Libre” y con “Capadocia”, una serie producida por HBO Latino, De la Reguera aterrizó en Estados Unidos, donde actuó en películas como “Backyard: El traspatio” y “Cowboys & Aliens”, aunque lo que le dio más popularidad fue su participación en la serie de Netflix “Narcos”.

Lejos de tomarse un descanso, la estrella mexicana estrena este viernes, 19 de mayo, la película “Everything, everything”, un largometraje dirigido por Stella Meghie que narra la historia de una joven de 18 años que sufre una enfermedad autoinmune que le ha obligado a vivir encerrada en su casa desde que era pequeña. De la Reguera interpreta el papel de Carla, la enfermera personal de Maddy, la protagonista, y su principal confidente cuando se enamora de su vecino, Olly.

¿Cómo llegó el papel de Carla a tus manos?

La verdad es que todo fue bastante rápido: cuando me mandaron el guión y vi que las escenas me gustaron, decidí hacer las pruebas para el papel y, un mes después, me comunicaron que había sido seleccionada. Debo confesar que, hasta ese momento, no me había leído la novela en la que se basa la película porque tenía miedo de encariñarme con el personaje antes de ser contratada. Es muy doloroso “enamorarse” de una historia y no lograr ser parte de ella, pero esta vez tuve suerte.

¿Qué opinas del resultado final de “Everything, everything”?

¡Me ha encantado! Hay algunas escenas de mi personaje que, desgraciadamente, se quedaron fuera de la película, pero creo que la historia está contada de una forma preciosa y los actores son extraordinarios dentro y fuera de la pantalla. Amandla Stenberg (Maddy) y Nick Robinson (Olly), por ejemplo, son lo último que esperas de Hollywood y, a pesar de su juventud, se comportan de un modo muy maduro. ¡Me hubiera encantado ser como ellos cuando era joven!

¿Te preparaste el papel de una forma especial?

¡Y tanto! Antes de la película yo no sabía nada de medicina y eso era un problema porque Carla, al ser la enfermera de Maddy, debía demostrar que conocía los procedimientos médicos, y yo no sabía ni cómo se tomaba la presión, así que decidí pasar un par de días con una enfermera mexicana que trabajaba en Los Ángeles. La experiencia de principio a fin fue increíble, ya que presencié en primera persona el gran vínculo que existe entre los pacientes y sus cuidadores y, además, tomé nota de lo que debía hacer ante la cámara para parecer una enfermera de verdad y no hacer el ridículo.

¿Sueles preparar tanto tus interpretaciones o Carla era especial?

Todo depende de cada personaje y de su profundidad, ya que hay muchos papeles que no requieren una preparación previa pero sí exigen una reflexión profunda sobre su pasado, su modo de ver la vida y sus conflictos personales. Hace unos años, por ejemplo, fui la protagonista durante tres temporadas de “Capadocia”, la primera serie producida por HBO en Latinoamérica, y en esa producción mi personaje era muy complicado y me exigía pensar en él capítulo tras capítulo.

¿Te sientes más cómoda haciendo cine o televisión?

Antes me gustaba más el cine pero últimamente estoy haciendo más cosas en televisión porque creo que este medio está viviendo su mejor momento y permite explorar a los personajes con más detenimiento. El cine es apasionante pero tiene un final marcado que obliga a eliminar escenas y a contar las historias con menos detalle.

¿Crees que el mercado audiovisual latino se está acercando poco a poco a las grandes producciones estadounidenses?

No hay duda de que en Latinoamérica hay grandes directores y actores pero la cuestión del presupuesto sigue siendo la gran barrera que nos separa de Hollywood y que nos obliga a grabar más rápido y en menos lugares. Es casi imposible competir con las cifras de distribución que se manejan en Estados Unidos, aunque, si lo ves desde el lado positivo, la falta de dinero también potencia la creatividad de todos los que trabajan en el mundo del cine y la televisión.

Además de en “Everything, everything”, los seguidores de De la Reguera podrán ver a la estrella mexicana en la nueva temporada de “Twin Peaks”, en “Power”, una nueva serie producida por la plataforma Starz, y en la serie de Amazon “Goliath”.