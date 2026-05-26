¿Gases o parásitos? La infusión que alivia la hinchazón abdominal en ayunas

Una forma sencilla de aliviar la hinchazón abdominal es a través de infusiones con propiedades antimicrobianas. Muchas veces, los gases intestinales y la pesadez se deben a desequilibrios en nuestra microbiota o a la presencia de parásitos indeseados en el sistema digestivo.

Los naturópatas coinciden en los beneficios de ciertos alimentos que cuentan con respaldo científico gracias a sus compuestos activos. Ingredientes como el clavo de olor, el orégano y el anís estrellado no solo ayudan a combatir bacterias, sino que apoyan al cuerpo a depurar los intestinos de forma natural.

Seguramente recuerdas cuando se hizo tendencia el remedio de orégano con aceite de coco. Sin embargo, esta alternativa es mucho más sencilla, libre de grasas y altamente efectiva para disminuir la distensión abdominal causada por los gases.

El remedio casero de 5 ingredientes contra la inflamación

La receta original de esta infusión es de la nutricionista Isabel García, ideal para beber en ayunas durante 7 días, y tiene una gran capacidad para comenzar a desinflamar tu cuerpo desde el primer momento. Y no es de extrañar, ya que estos ingredientes tienen respaldo científico.

Tal como lo refiere la doctora, el clavo de olor es reconocido por ser un antimicrobiano gracias a su compuesto activo: el eugenol. Un estudio publicado por la revista académica Journal of Medical Science comprobó que combate “una amplia gama de microorganismos, incluyendo bacterias, virus, hongos y parásitos”. También tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y analgésicas.

Igualmente, el anís estrellado tiene propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antifúngicas, antihelmínticas, insecticidas, antiinflamatorias y gastroprotectoras, entre otras, según estudios referenciados por PubMed.

El orégano es otra especia antiinflamatoria con altos niveles de actividad antioxidante, actividad antibacteriana moderada y una alta actividad antirradical. Un estudio publicado por PubMed reveló que su aceite esencial tiene “actividad antibacteriana contra Escherichia coli resistente a la ampicilina”.

Mientras que el ajo es capaz de frenar el crecimiento de ciertos hongos muy comunes (como Aspergillus flavus y Aspergillus niger), según un estudio científico publicado por SciELO.

Ingredientes:

1 cucharada de orégano seco

seco 1 cucharada de clavos de olor

1 pieza de anís estrellado

1 diente de ajo machacado

machacado El jugo de 1 limón

2 tazas de agua

Paso a paso para la preparación:

Coloca el agua a hervir junto con el orégano, los clavos de olor y el anís estrellado. Una vez que hierva, retira del fuego y agrega el ajo machacado (un paso clave para activar la alicina) y el jugo de limón. Tapa la infusión y déjala reposar por 10 minutos para concentrar sus aceites esenciales.

Pasado este tiempo, cuela y bebe una taza. Aunque tiene un sabor bastante denso y característico, notarás un alivio inmediato en la pesadez estomacal.

La ciencia detrás de este antifúngico natural

Es muy importante evitar agregarle azúcar o endulzantes a esta bebida, ya que perdería gran parte de sus efectos. El azúcar es el sustrato ideal para las bacterias patógenas del intestino, mientras que la combinación de estos ingredientes funciona como un poderoso antifúngico natural y bactericida, respaldado por diversas investigaciones publicadas en PubMed.

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