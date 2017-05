Penélope Cruz felicita a Almodóvar en su debut como presidente del jurado de Cannes

La actriz demostró a través de su cuenta de Instagram el cariño que le tiene al cineasta

En menos de una semana la actriz Penélope Cruz ha echado mano de su perfil de Instagram para enviar felicitaciones y buenos deseos a tres de sus amigos más queridos del mundo del espectáculo: el oscarizado director iraní Asghar Farhadi, el líder de la banda U2 Bono y, ahora, aunque no precisamente con motivo de su cumpleaños, como es el caso de los dos anteriores, al célebre y carismático Pedro Almodóvar.

Tan entusiasta y cariñoso mensaje se explica fundamentalmente con el debut del director manchego como presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes, que arranca este miércoles en la bella ciudad de la Costa Azul y que ha servido como excusa perfecta a la de Alcobendas para dejar patente una vez más la estrecha amistad que le une a un realizador que ha contado con ella hasta en cinco películas.

“Feliz festival, señor presidente #pedroalmodovar @festivaldecannes (sic)”, reza la descripción de una emotiva foto que retrata a la intérprete dando un tierno beso al director mientras este sonríe inocente a la cámara.

Happy festival,Mr President!! #pedroalmodovar @festivaldecannes Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) el 16 de May de 2017 a la(s) 1:41 PDT

Aunque Penélope nunca ha necesitado una razón de peso para tener un considerado detalle con sus amigos en la esfera virtual -no pocas son las ocasiones en las que se dirige a Salma Hayek para decirle que la echa de menos-, en este caso su mensaje a Almodóvar podría servir al realizador para calmar sus nervios de cara a su primer día de trabajo en la 70 edición del certamen, que se prolongará hasta el 28 de mayo, ya que poco después de darse a conocer su nombramiento, él mismo era incapaz de disimular que la noticia le había dejado abrumado.

“Es demasiado poder para mis aspiraciones. Y no me lo he podido quitar de encima. Hombre, lo hacen como un tributo, como un homenaje, pero yo no puedo tener tanta responsabilidad”, se sinceraba en una entrevista reciente para el diario El Mundo.