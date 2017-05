Así es la historia de ‘En Tierras Salvajes’, telenovela de Televisa y Univision

Conoce la historia de la nueva telenovela de Televisa

Televisa ya se encuentra produciendo una nueva telenovela que pronto llegará a Univision llamada “En Tierras Salvajes”. El nuevo melodrama mexicana es protagonizado por Claudia Álvarez, Horacio Pancheri, Diego Olivera, y Cristián de la Fuente.

Dentro del elenco también participan actores como Daniela Romo, César Évora, Ninel Conde entre muchos más.

HISTORIA

Es la historia de tres hombres enamorados de la misma mujer… y una mujer condenada a decidir a quién amar.

Isabel Montalbán, una chica de la gran ciudad, se traslada al pueblo en el que viven los padres y los dos hermanos de Luis Otero, su marido.

Lo que nadie imagina es que la presencia de la joven en esa casa está a punto de cambiar el destino de toda la familia… para siempre.

Sergio y Daniel, los dos hermanos de Luis, no pueden evitar enamorarse de Isabel. Ambos saben que deben renunciar a lo que sienten, por su bien, el de su hermano y el de la familia. Pero es imposible ocultar el amor en los ojos del que ama, y ahora… ya no pueden dejar de mirarla… A veces el corazón no atiende a razones de parentesco.

Aquí las leyes humanas no son las que mandan… en estas tierras salvajes, pueden más las leyes del corazón.