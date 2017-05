Tips para trabajar en equipo en la crianza de los hijos

Si tienen costumbres e ideas diferentes deben conversar y llegar a un acuerdo

La crianza de los hijos es un trabajo en equipo entre el padre y la madre, quienes se deben poner de acuerdo en los puntos fundamentales para influir, de la mejor manera posible, y no confundirlos.

Es muy importante que converses con tu pareja sobre la forma de crianza, para infundir respeto en los niños hacia sus padres.

Cuando estén en desacuerdo en algo, discútanlo en privado: No desautorices a tu pareja delante de los niños. Cuando están en su compañía, no es el mejor momento para hablar de las normas de crianza. Esas conversaciones siempre deben ser a solas. Si tu pareja les da una instrucción con la que no estás de acuerdo, espera que los niños se vayan para hablarlo y dar tu opinión.

Trata de entender y respetar el criterio de tu pareja, pero también comunica el tuyo: Puede que a tu esposo lo hayan criado de una manera muy distinta a ti, y que él quiera transmitirlo a sus hijos. Lo importante es que lo escuches y trates de entender su punto de vista, y tranquilamente des tus propios argumentos.

Si no se ponen de acuerdo, lleguen a un punto intermedio: En definitiva, los dos quieren lo mismo; lo mejor para sus hijos. Entonces, si es necesario, ambos deben ceder y llegar a un punto intermedio. Y comuníquenselo a sus hijos en presencia de ambos, haciéndoles entender que los dos están de acuerdo y envían el mismo mensaje.

@PosadaLifeCoach