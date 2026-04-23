4 medicamentos que pueden dañar el páncreas, según médicos

El páncreas es un órgano vital para la digestión y el control de azúcar en la sangre, pero al igual que el hígado, trabaja de forma silenciosa. Lo mismo sucede cuando está afectado, ya que no suele arrojar señales alarmantes sino hasta que se producen afecciones graves como la pancreatitis aguda.

Especialistas en salud y estudios médicos señalan que una de las causas que puede dañar el páncreas es el consumo de ciertos medicamentos. Aunque la pancreatitis suele ser provocada por cálculos biliares y el consumo excesivo de alcohol, existe fármacos que contribuyen a ese complicado cuadro clínico.

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Qué medicamentos pueden dañar el páncreas y cómo actúan

El daño pancreático inducido por fármacos puede ocurrir desde pocos días hasta varios meses después de iniciar un tratamiento. Se cree que algunos medicamentos pueden provocar inflamación directa o alterar procesos metabólicos que afectan al órgano.

1. Medicamentos para la diabetes

Algunos fármacos utilizados para controlar la glucosa, como sitagliptina o liraglutida, han sido asociados en ciertos estudios con casos de pancreatitis, señala el portal Salud Castilla y León.

Estos medicamentos actúan modulando hormonas relacionadas con la insulina, pero en algunas personas podrían generar una respuesta inflamatoria en el páncreas. El riesgo es bajo, pero requiere vigilancia, especialmente si aparecen síntomas digestivos intensos.

2. Inmunosupresores

Fármacos como la azatioprina, utilizados en enfermedades autoinmunes o trasplantes, también figuran entre los que pueden afectar el páncreas.

En estos casos, el sistema inmunológico y la respuesta inflamatoria juegan un papel importante. La pancreatitis inducida por estos medicamentos suele aparecer en las primeras semanas de tratamiento.

3. Antibióticos específicos

Algunos antibióticos, como el sulfametoxazol en combinación con trimetoprima, han sido señalados en reportes médicos como posibles desencadenantes de pancreatitis.

Aunque su uso es común y generalmente seguro, en ciertos pacientes pueden generar reacciones adversas que afectan distintos órganos, incluido el páncreas.

4. Medicamentos para el colesterol

Las estatinas, como la atorvastatina, utilizadas para reducir el colesterol, también han sido vinculadas en algunos casos con inflamación pancreática.

Estos medicamentos actúan sobre el metabolismo de las grasas, y aunque el riesgo es bajo, es importante considerar esta posibilidad si aparecen síntomas compatibles.

El principal síntoma de la pancreatitis es un dolor abdominal intenso y constante, que puede irradiarse hacia la espalda. También pueden aparecer náuseas, vómitos y fiebre.

Ante estos signos, es fundamental consultar con un médico, especialmente si se está bajo tratamiento farmacológico. El manejo suele incluir la suspensión del medicamento sospechoso y seguimiento clínico.

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