¿Qué comer para un páncreas sano? 4 alimentos clave y hábitos para protegerlo

El páncreas es un pequeño órgano ubicado detrás del estómago que cumple una doble función crítica: producir enzimas para descomponer los alimentos y segregar hormonas para la producción de insulina. Lamentablemente, estas funciones se ven comprometidas por una mala alimentación; mientras que el alto consumo de azúcar lo inflama, existen tres grupos de alimentos excelentes para protegerlo y potenciar su funcionamiento óptimo.

Las cifras recientes en EE.UU. son alarmantes: la pancreatitis aguda se ha convertido en la principal causa de hospitalización por enfermedades gastrointestinales, con un registro de entre 200.000 y 275.000 ingresos anuales.

Esto significa que hay unos 34 casos por cada 100.000 personas al año, mostrando un aumento en las últimas décadas. Aunque la mortalidad general es baja (1-2%), esta ha descendido de 2,61 por 100.000 en 1999 a 1,99 en 2024, según datos de DrOracle.

¿Cuáles son los alimentos aliados del páncreas?

La dietista-nutricionista y tecnóloga de los alimentos, Mónica Acha, explica que el páncreas es un órgano vital y, por lo tanto, es fundamental cuidarlo con rigor.

Acha destaca que los órganos vitales son “aquellos sin los cuales no podemos vivir, como el corazón, el cerebro, los pulmones y el hígado” . Sus funciones son difíciles de sustituir; por ejemplo, existen los trasplantes de corazón o de hígado, pero no existen los de cerebro ni, comúnmente, los de páncreas”.

En el caso del páncreas, la máxima es clara: más vale prevenir que curar. “Una vez que las células pancreáticas se dañan profundamente, su recuperación es extremadamente difícil”, advierte la experta.

Nutrición estratégica contra la resistencia a la insulina

Para evitar saturar este órgano, la clave reside en gestionar el aporte de carbohidratos según las necesidades individuales y evitar los ultraprocesados. Esto es vital para prevenir enfermedades metabólicas que tienen como base común la resistencia a la insulina.

En su lugar, prioriza estos grupos que favorecen la función pancreática:

Vegetales de hoja verde

Los vegetales de hoja verde aportan fibras y nutrientes a la alimentación. Crédito: Shutterstock

La rúcula, las acelgas y la lechuga son ricas en minerales esenciales y poseen una abundante fibra que ayuda a regular el metabolismo de los carbohidratos sin aportar una carga glucémica significativa.

“Aportan variedad de nutrientes (principalmente minerales que ayudan en los procesos metabólicos), prácticamente no aportan carbohidratos y contienen cantidades abundantes de fibra, que ayuda a regular el metabolismo”.

Crucíferas

El precursor natural del sulforafano es abundante en el brócoli, el repollo, la col rizada y las coles de Bruselas. Crédito: Shutterstock

El brócoli, la coliflor y las coles de Bruselas contienen sustancias antioxidantes potentes que logran reducir la inflamación y evitan el daño celular. Son verduras que aportan sustancias con una acción antioxidante muy potente que ayuda a evitar el daño producido cuando se altera la regulación de la insulina. Además de tener un efecto directo por su bajo contenido en carbohidratos y su abundante fibra, reducen la inflamación.

Frutas de bajo índice glucémico

Una de las recomendaciones más habituales es comer frutas enteras en lugar de tomar jugos o batidos para evitar picos bruscos en el nivel de glucemia. Crédito: Shutterstock

Los arándanos, kiwis y fresas aportan micronutrientes esenciales sin generar picos drásticos de insulina.

Tips de experta para controlar el índice y la carga glucémica

Acha explica que, para mantener los niveles de azúcar a raya, no solo importa qué comes, sino cómo lo combinas. Su recomendación principal para evitar picos de insulina es no consumir carbohidratos solos: “Si comes una fruta (carbohidrato) sola y en ayunas, el pico de insulina será mayor”.

La solución es sencilla: si combinas esa fruta con un puñado de frutos secos (que aportan grasas saludables y fibra), logras ralentizar la absorción del azúcar y le das un respiro metabólico a tu páncreas.

Hábitos esenciales para una protección total

Para blindar la salud pancreática, es imprescindible alejarse de hábitos tóxicos:

Eliminar el consumo de alcohol: Es el principal enemigo del páncreas, siendo el detonante común de la pancreatitis aguda y daños hepáticos graves. Evitar el tabaco: Es un factor de riesgo directo para enfermedades crónicas y el cáncer de páncreas. Reducir procesados: Mantener una dieta basada en alimentos reales para evitar el estrés celular.

Sigue leyendo:

.¿Diabetes? 5 dietas “saludables” que podrían estar disparando tu glucosa

.¿Azúcar y harinas refinadas? Cómo influyen en tu riesgo de cáncer y diabetes

.¿Fruta antes de dormir? Evita los picos glucémicos y mejora tu descanso con estas 3 opciones