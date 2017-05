Seguridad de Livia Brito encañona a un fan

Fan cuenta la experiencia aterradora que vivió al acercase a la protagonista de "La Piloto"

Todo parece indicar que Livia Brito tiene mu­cho temor de la delin­cuencia de la ciudad de México. A la actriz se le ha visto en la ca­lle custodiada por dos pistole­ros que sacan el arma por si al­guien se le quiere acercar.

Un fan de nombre Ángel vivió una experiencia aterradora al tratar de pedirle un au­tógrafo a la cubana.

“Iba caminando por las calles del Metrobús Sonora, cuando me encontré de fren­te a Livia Brito cami­nando de la mano con un chico, supuse que era su novio porque estaban muy cariño­sos”, contó el joven a Diario Basta.

“La fui siguiendo con la mirada al tiem­po que se me ocurrió acercarme para pedir­le un autógrafo, pe­ro no sabía que lleva­ba guaruras… uno de los dos que la acompa­ñaban me agarró por el hombro y me brillo la pistola que traía en una bolsi­ta de tirantes”.

El fan le explicó al elemento de seguridad que sólo quería pedirle un au­tógrafo a la actriz de “La Piloto“, pero es­te lo abrió. “Sólo le di­je al tipo que quería pedirle un autógrafo, pero él me dijo ‘no, no se puede’. Entonces me quedé parado y Livia ni siquiera volteó a verme, ni tampoco su galán. El tipo se que­dó parado en la esqui­na, mientras que Li­via, el novio, el otro guarura y dos perso­nas más que la acom­pañaban se fueron ca­minando en direc­ción a un parque. Me dio en ese momento por tomarles una fo­to de lejos, pero el tipo seguía viéndome desde la esquina con la mano metida en la bolsa en donde llevaba el arma y me dio miedo. Yo me quedé de a seis y pues ya me seguí caminando”, explicó el fan.

