Detectan bacteria “come carne” en aguas de Long Island

La presencia de una bacteria altamente peligrosa en aguas de Long Island ha encendido las alarmas entre autoridades sanitarias y científicos en Nueva York. Se trata de Vibrio vulnificus, un microorganismo conocido como “bacteria come carne” por su capacidad de provocar infecciones graves que pueden derivar en la muerte en cuestión de horas.

Investigadores de la Stony Brook University confirmaron recientemente la existencia de focos activos de esta bacteria en diversos cuerpos de agua de la región, incluyendo Mecox Bay, Sagaponack Pond y Georgica Pond. Según los expertos, las condiciones ambientales actuales han creado un escenario propicio para su proliferación, lo que incrementa el riesgo para residentes y visitantes durante la temporada de verano.

El doctor Christopher Gobler, profesor de ciencias marinas y atmosféricas, explicó al New York Post que la infección por Vibrio vulnificus es particularmente agresiva. “Es una infección muy, muy grave. Entra a través de heridas abiertas y las personas infectadas tienen un 20% de probabilidad de morir en tan solo 48 horas”, advirtió.

¿Cómo actúa la bacteria y por qué es tan peligrosa?

Las bacterias del género Vibrio viven de forma natural en aguas costeras, especialmente en ambientes cálidos y con baja salinidad. Sin embargo, la Vibrio vulnificus destaca por su capacidad de causar infecciones severas como la fascitis necrotizante, una condición que destruye rápidamente los tejidos blandos.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las personas pueden contraer vibriosis al consumir mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras, o cuando una herida entra en contacto con agua contaminada. En casos graves, la infección puede diseminarse al torrente sanguíneo y provocar sepsis.

El riesgo es mayor en personas con sistemas inmunológicos debilitados, enfermedades hepáticas o en adultos mayores. En estos grupos, la progresión de la enfermedad puede ser fulminante.

Un “cóctel tóxico”: contaminación y cambio climático

De acuerdo a Fox 5, los científicos señalan que la expansión de esta bacteria en Long Island no es casualidad. Se debe a una combinación de factores ambientales que han deteriorado la calidad del agua en la región.

Entre ellos destaca el escurrimiento de nitrógeno proveniente de aproximadamente 360,000 sistemas sépticos antiguos en el condado de Suffolk. Este exceso de nutrientes alimenta la proliferación de algas nocivas, que a su vez reducen los niveles de oxígeno en el agua y generan condiciones ideales para bacterias peligrosas.

A esto se suma el impacto del cambio climático. El aumento de la temperatura del agua favorece la multiplicación de Vibrio vulnificus, ampliando su presencia geográfica y extendiendo su temporada de actividad.

Gobler describió este fenómeno como una “tormenta tóxica perfecta”, en la que contaminación y calentamiento global se combinan para agravar los riesgos sanitarios.

Otra amenaza: toxinas marinas letales

Además de la bacteria, los investigadores detectaron la presencia de saxitoxina en zonas como East Quogue, Southold y Shinnecock Bay. Esta sustancia es una neurotoxina extremadamente peligrosa, responsable del envenenamiento paralítico por mariscos.

Consumir productos del mar contaminados con saxitoxina puede provocar síntomas neurológicos severos e incluso la muerte. De hecho, especialistas advierten que esta toxina es hasta 1,000 veces más potente que el cianuro.

El impacto no solo es sanitario, sino también económico. La industria ostrícola de Long Island ha sufrido pérdidas significativas debido a la contaminación de sus productos.

Antecedentes y evolución del problema

La bacteria Vibrio vulnificus fue detectada por primera vez en el Long Island Sound en 2023, año en el que se registraron 3 muertes asociadas a la infección. Desde entonces, no se han confirmado nuevos fallecimientos, pero los expertos advierten que el peligro persiste y podría intensificarse.

Estudios recientes indican que la bacteria ha expandido su presencia hacia nuevos cuerpos de agua, lo que confirma una tendencia preocupante vinculada al deterioro ambiental.

Incluso se han reportado casos de animales domésticos afectados. Según Gobler, algunos perros han enfermado gravemente, e incluso muerto, tras beber agua contaminada en lagos de la región.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente durante los meses más cálidos del año. Algunas medidas clave incluyen:

* Evitar nadar en aguas costeras si se tienen heridas abiertas.

* No consumir mariscos crudos o poco cocidos.

* Prestar atención a alertas sanitarias sobre calidad del agua.

* Consultar a un médico ante cualquier signo de infección tras exposición al agua.

Los síntomas iniciales de una infección por Vibrio vulnificus pueden incluir enrojecimiento, dolor intenso, fiebre y ampollas en la piel. La rapidez en la atención médica es crucial para aumentar las probabilidades de supervivencia.

Especialistas trabajan actualmente en soluciones para mitigar el problema, incluyendo mejoras en los sistemas de tratamiento de aguas residuales y estrategias de acuicultura sostenible. El objetivo es reducir la carga de nutrientes en los ecosistemas y frenar la proliferación de bacterias y algas nocivas.

Sin embargo, los expertos coinciden en que se trata de un desafío a largo plazo que requerirá inversión, regulación y cambios estructurales en la gestión ambiental.

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