Estado pagará $3 millones por ideas para mejorar el Subway de NYC

El Gobernador lanzó un programa para reunir en Nueva York las mejores iniciativas internacionales

El gobernador Andrew Cuomo desafió a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) a buscar soluciones internacionales para mejorar el Subway de la Gran Manzana una semana después de que la agencia anunciaran su propio plan de seis medidas que costarán $20 millones.

Dichas mejoras, que ya fueron criticadas por expertos en transporte, no satisfacen al Gobernador, hasta el punto de que apostó por la creación del Reto de Tránsito Genial (MTA Genius Transit Challenge) para encontrar las mejores ideas en el mercado y fijó ejemplos de Europa y Asia.

“Copenhague tiene trenes eléctricos sin conductor. En Hong Kong todas las estaciones tienen Wi-Fi de alta velocidad”, anunció Cuomo. “Las ideas y la tecnología están ahí afuera. Necesitamos traerlas a Nueva York”.

El concurso de Cuomo se dividirá en tres secciones: mejorar el método de señalización, nuevos diseños de los coches del Subway y conexión móvil en todos los puntos del sistema. El ganador en cada categoría recibirá $1 millón de dólares del Estado.

Las mejores no serán sencillas. De hecho, expertos en tránsito admitieron que llevaría más de 40 años actualizar las señales de todo el sistema subterráneo, según publicó el The New York Post. Además, la tecnología necesaria puede rebasar el presupuesto de $8,000 millones de dólares del plan financiero de la MTA.

Sin embargo, fuentes de Gothamist aseguraron que Cuomo prometió que encontrará la manera de pagar el dinero que sea necesario.

“Si la MTA consigue desarrollar la tecnología, lucharé para conseguir el dinero adicional en el plan financiero”, enfatizó el Gobernador.