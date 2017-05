Video: Carmen Jara reta a Chiquis Rivera a cantar y ella le responde

Jara acusó a Chiquis de no saber cantar

Carmen Jara y Chiquis Rivera traían un pleitazo a raíz de lo que la primera dijo sobre Jenni Rivera. Ambas se hicieron de palabras y Jara hasta retó a la hija mayor de la “Diva de la Banda” a cantar.

En su momento Jara dijo estar molesta porque hay muchas niñas chiquitas con mucho talento a las que no se les da la oportunidad de cantar. Jara dijo: “prefieren dársela a esa fulana, a la tal Chiquis Rivera que no sirve para nada, ya le dije que la reto en un escenario, y le pongo a cualquier muchachita que va empezando que tiene talento, haber si es cierto que no la tumba al suelo”.

El programa de Telemundo, “Suelta la sopa” recientemente habló con Carmen y dijo estar dispuesta a cumplir con el reto.

“Yo estoy con unas ganas ya de que por fin acceda”, dijo a las cámaras. “Ya, ya, acepta el reto comadre”.

Chiquis soltó la risa y dijo: “si voy a estar allá en Salinas. Soy la madrina del evento”.

Lo que no nos quedó claro es que si va a cantar con Jara.