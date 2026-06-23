Corte Suprema determina que titulares de Green Card con cargos penales pueden recibir libertad condicional

La Corte Suprema emitió un fallo favorable a la administración Trump en materia de control migratorio al ratificar atribuciones del gobierno federal para regular el reingreso de ciudadanos que poseen Green Card.

La decisión se estableció este martes con una votación de 6 a 3, y tiene como base un litigio de 2012 tras el retorno al país de Muk Chou Lau, un residente permanente legal que realizó un viaje corto a China que fue sometido a régimen de libertad condicional migratoria por cargos previos por falsificación.

Cuando arribó al país, un funcionario de inmigración le otorgó la libertad condicional migratoria debido a que Lau enfrentaba acusaciones por falsificación, según los informes judiciales recopilados por Associated Press.

Posteriormente, Lau se declaró culpable de vender ropa falsificada en el estado de Nueva Jersey. La defensa de Lau argumentó ante los tribunales que el funcionario fronterizo se extralimitó en sus funciones. Según su postura, esa decisión inicial permitió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acelerara los trámites para su deportación antes de una condena formal.

El fallo de la mayoría de la Corte

La mayoría judicial determinó que las leyes vigentes otorgan a los agentes la facultad de actuar ante sospechas o acusaciones penales activas.

En tal sentido, el juez Clarence Thomas, encargado de redactar el dictamen de la mayoría del tribunal, estableció el criterio legal del fallo. En el documento oficial, Thomas dejó por escrita su conclusión judicial.

“Los agentes fronterizos no tenían la obligación de demostrar con pruebas claras y convincentes que Lau había cometido un delito que implicara depravación moral”, precisó Thomas.

Los tres jueces del ala liberal de la corte votaron en contra de la resolución, mientras que la jueza Ketanji Brown Jackson lideró la opinión disidente, argumentando que la medida aplicada dejó al residente en una situación de desprotección legal ante el Estado. En su argumento, Jackson señaló que la libertad condicional por motivos migratorios colocó a Lau en un “limbo migratorio” previo a cualquier condena en firme.

“Me preocupa que el Tribunal le haya entregado al Gobierno un cheque en blanco de enorme magnitud”, indicó Jackson en declaraciones recogidas por AP.

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