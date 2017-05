NYC da préstamos “perdonables” para la inicial de la casa propia

A través del Departamento de Preservación de Vivienda y Desarrollo, los compradores pueden conseguir hasta $25,000 para la cuota inicial o gastos de cierre, en una iniciativa que ha ayudado a 10,000 familias

NUEVA YORK – Desde que Wilber Quispe llegó a Nueva York en el 2005, soñaba con tener casa propia, pero lo veía muy lejano. Hasta que en el 2015, influenciado por su mujer, decidió empezar a materizalizar su deseo.

“Mi esposa realmente tomó la decisión, porque yo todavía me sentía indeciso. Ella me hizo ver que por años habíamos pagado $1,200 mensuales en renta y no estábamos teniendo un beneficio, y era hora de pensar en comprar un sitio propio”, comentó el peruano con una sonrisa en el rostro, quien en marzo pasado se mudó con su esposa Olga y su hija Zoi, de 3 años, a su casa propia en El Bronx, que le costó $325,000.

Aunque Quispe no contaba con el 20% de cuota inicial que exigen muchos bancos para entregar préstamos hipotecarios, se enteró del programa de la Ciudad de Nueva York “HomeFirst”, que entrega a primeros compradores hasta $25,000 para ayudarlos con la inicial de sus casas, condominios o apartamentos en cooperativas.

“Para ser sinceros, sin ese programa no hubiéramos podido comprar esta casa, porque apenas teníamos el 10% y si le sumamos los gastos de cierre, que fueron unos 10,000 dólares, entonces nos hubiéramos quedado solo con el 5% de la inicial, y el sueño de tener casa se hubiera ido”, recalcó el nuevo dueño, quien trabaja como investigador de medicina y genética.

Y aunque muchos neoyorquinos no conocen de la existencia del programa “HomeFirst” de ayuda en la cuota inicial, la comisionada del Departamento de Preservación de Vivienda y Desarrollo (HPD), Maria Torres-Springer, manifestó que esta iniciativa ha sido vital para quienes desean invertir en casa propia.

A través de ese plan, la Ciudad entrega el 6% del valor de la vivienda para ayudar en la inicial o para los gastos de cierre. En los últimos 10 años unos 2,000 neoyorquinos se han beneficiado.

“El programa HomeFirst es una herramienta fundamental dentro del trabajo que HPD hace para ayudar a las familias de bajos ingresos a lograr el sueño de la casa propia”, comentó la funcionaria, recalcando que dentro del compromiso de Nueva York en asuntos de vivienda, recientemente se incrementó el tope del préstamo, que era de solo $15,000, y amplió el rango de ingresos promedio del área (AMI) de los potenciales compradores de $50,750 a $76,200 para personas solteras y así sucesivamente, dependiendo el número de miembros de una familia.

“La reciente expansión de HomeFirst es otra forma en que la Ciudad está trabajando para brindar más oportunidades de viviendas propias asequibles, un componente esencial de nuestro trabajo para la estabilidad de familias y barrios”, agregó la Comisionada.

Hay que hacer un curso

En los cinco condados existen más de 20 organizaciones aprobadas por la Ciudad que trabajan ayudando a que los compradores apliquen al programa, y Willy Ramos, consejero de asuntos de vivenda de la organización Harlem Congregations for Community Improvement, Inc, donde Quispe tomó un curso obligatorio para poder solicitar el crédito, asegura que educarse debe ser el primer paso.

“Lo que nosotros hacemos es proveer información y asesoría gratuita a los nuevos compradores enseñándoles a maximizar el uso del dinero para que aprendan a negociar y les mostramos los programas de los que se pueden beneficiar como el ‘HomeFirst’ de la Ciudad”, dijo el experto.

Ramos advirtió que el dinero desembolsado por la Ciudad para la inicial o los gastos de cierre se aplican en el momento en que la persona ya tiene un contrato de compraventa y el banco ha aprobado un préstamo.

El consejero ve con buenos ojos el programa de la Ciudad y motiva a nuevos compradores, pero advierte que debido al elevado aumento que están teniendo las propiedades en la Gran Manzan, ahora se hace más difícil comprar.

“La ayuda de la Ciudad sirve muchísimo, pero los precios de las casas son muy altos y el problema es que para comprar muchas casas necesitas ingresos más elevados y si tienes ingresos más elevados, no puedes aplicar para la ayuda”, agregó el experto, explicando que esos topes de ingresos no son impuestos por la Ciudad sino por el gobierno federal.

Deuda perdonable

Robert McCool, consejero de la asociación “Neighbors Helping Neighbors” destacó que aunque el programa de ayuda de la Ciudad es muy útil, es importante cumplir una condición para que a los nuevos compradores les perdonen la deuda que adquirieron con la Ciudad.

“Si el comprador está en el nivel de ingresos de 80% AMI, la Ciudad perdona el préstamo total si ocupa la casa como residencia principal durante 10 años. Al final del sexto año, la Ciudad comienza a perdonar el crédito 20% por año, hasta que el préstamo se perdona completamente al llegar al año 10”, explicó el asesor. “Si un comprador está en el nivel de ingresos del 120% AMI en el momento de la compra, la Ciudad perdonará el préstamo entero si el comprador ocupa el hogar como residencia principal por 15 años”.

Y mientras Wilber Quispe y su esposa rusa siguen haciendo las reparaciones de su nueva casa, el investigador recomienda que a la hora de decidirse a comprar una propiedad, hay que tener paciencia porque al principio el proceso puede resultar “abrumador”.

“En un momento, y después de reunir tanta información y ver más de 10 casas y apartamentos, uno puede sentirse estresado, pero cuando entras a tu propia casa y ves a tu hija correr llena de felicidad, uno siente que tiene sentido meterse a este sueño en el que vamos a estar pagando por 30 años por algo que en verdad es nuestro”, conluye el peruano, quien planea hacer una fiesta de inauguración de su casa en agosto con barbacoa, chicha morada y ceviche. “Hay que pasar del sueño a los hechos y hacer sacrificios, pero vale la pena”.

Datos

25,000 es el tope de los préstamos perdonables que la Ciudad entrega a primeros compradores.

15,000 era el tope hasta hace unos meses, pero fue incrementado.

6% del valor del inmueble es la cantidad que la Ciudad otorga para ayudas de la cuota inicial o gastos de cierre.

10 años debe permanecer el comprador en la casa para que la Ciudad le perdone el préstamo, si aplica bajo las reglas de ingreso AMI hasta el 80%.

2,000 neoyorquinos se han beneficiado del programa.

15 años debe permanecer el comprador en la casa para que la Ciudad le perdone el préstamo, si aplica bajo las reglas de ingreso AMI hasta el 120%.

$50,750, es el ingreso del nivel 80% AMI para una persona sola o $76,200 es el el ingreso del nivel 120% AMI.

$58,000 es el ingreso 80% AMI requerido para una familia de dos o $87,000 es el ingreso 120% AMI para la misma categoría.

Si quieres enterarte de más detalles del programa de ayuda “HomeFirst”, de las agencias que ofrecen los cursos en cada condado o de los ingresos que se necesitan para aplicar, visita esta página online: http://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/homeowner-downpayment-assistance.page

Requisitos para poder beneficiarse del programa “HomeFirst

Ser un comprador de vivienda por primera vez.

Completar un curso de educación de compradores impartido por una de las organizaciones aprobadas por HPD.

Contar con ahorros propios para contribuir con la cuota inicial o gastos de cierre.

Cumplir con los requisitos de ingresos.

Comprar una casa tipo familiar 1-4, un condominio o un apartamento en una cooperativa para residir en él.

El inmueble debe pasar una inspección de calidad antes de la compra

Vivir en la propiedad al menos 10 y 15 años, dependiendo del ingreso que se presentó al momento de solicitar el préstamo.

Próximas clases

Los días 12, 13, 26 y 27 de junio, el Harlem Congregations for Community Improvement ofrecerá los talleres a nuevos compradores. Puede llamar al 212 281 4887 ext 206