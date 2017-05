Formas en que los inmigrantes se están uniendo para luchar contra la SB4

Como neoyorquinos, somos afortunados de vivir en un estado que respeta y defiende a sus inmigrantes, por más que ese respaldo no siempre sea perfecto.

Este mes, Texas nos probó que tenemos mucha suerte. Los inmigrantes en Texas luchan con todo por su vida desde que el gobernador Greg Abbott inició un ataque directo contra las comunidades inmigrantes al promulgar la propuesta 4 del Senado, que aterrorizará a las comunidades inmigrantes en todo el estado.

SB 4, como se conoce a nivel local, autoriza a la policía a tratar de manera diferente a quienes tengan apariencia de inmigrante. La ley autoriza exigir documentos de identidad a cualquiera, lo que facilita la detención y deportación de tejanos de color. Incluso permite que los departamentos de policía en universidades a detener a estudiantes, lo que desalentará que los indocumentados traten de obtener una educación superior, uno de sus derechos constitucionales y algo que los legisladores deben fomentar. Y en caso de que algún agente de la ley o legislador no esté de acuerdo con la ley, esta facilita que se les mande a la cárcel y que sean destituidos de su cargo.

Es la medida más antiinmigrante que he visto en mi vida. Al criminalizar la oposición, la propuesta va más allá de incluso SB1070, la ley promulgada por Arizona en 2010 que generó una fuerte reacción en su contra por todo el estado.

Sería bueno que los legisladores de Texas recuerden las lecciones de SB1070. Le ley dio lugar al más enérgico movimiento a favor de los inmigrantes en la historia de ese estado, el que incluyó a un aliado del Center for Popular Democracy, Living United for Change in Arizona (LUCHA). En apenas siete años, el movimiento se volvió suficientemente poderoso como para destituir al sheriff Joe Arpaio el año pasado y lograr la aprobación de un referendo sobre el sueldo mínimo, consiguiendo así aumentos salariales para cientos de miles de residentes de Arizona.

Todo parece indicar que Texas está a un paso de una transformación similar.

Los defensores locales de los inmigrantes ya han respondido con intensa oposición. Han organizado varias manifestaciones y actos contra la ley, que culminaron con una protesta sentada de todo un día en el Capitolio Estatal la semana previa a la promulgación de la ley. El próximo lunes tendremos una manifestación en la Cámara de Representantes del estado, la que se tiene previsto atraerá a miles de personas.

Esta ocasión pone de manifiesto el poder de los grupos de organización comunitaria y de una red nacional. Dos de los afiliados de CPD, Workers Defense Project y Texas Organizing Project, han dirigido esfuerzos en Texas. Esta semana, los miembros de LUCHA recorrerán mil millas por autobús hasta Austin para sumarse a los organizadores en el acto del 29 de mayo. También se cuenta con la participación de otros grupos comunitarios de todo el país.

Además, esto es prueba del poder de unir a los legisladores locales, como lo ha hecho CPD con la red Local Progress. El concejal de Austin Greg Casar, miembro de Local Progress, organizó y dirigió la sentada. Miembros de Local Progress de todo Texas también han promovido resoluciones para oponerse a la medida en los tribunales.

No nos atemoriza luchar por nuestros derechos ni nos esconderemos ante una amenaza contra nuestra existencia. Si colaboramos, podemos oponernos a esta ley y, como lo han demostrado otros estados, podemos ganar.

-Silvia Fabela es directora de campañas de Local Progress en el Center for Popular Democracy