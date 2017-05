Los 5 consejos de Sandra Bullock

La actriz les cayó de sorpresa a los graduados de una escuela donde dio una charla muy divertida que llegó al corazón de todos.

¿Qué consejo no te dieron cuando niño, pero te hubiera gustado recibirlo? Me refiero a palabras que hubieran hecho tu adultez más feliz.

La ganadora del Oscar, Sandra Bullock reveló los consejos que ella hubiera querido escuchar cuando era niña.

Vi su conferencia en un video de Youtube cuando la actriz les cayó de sorpresa a los graduados de una escuela donde dio una charla muy divertida que llegó al corazón de todos. Bullock comenzó: “Lo que voy a decirles, hubiera querido que me lo dijeran cuando era pequeña, y es precisamente lo que yo le digo a mi hijo de 4 años”.

#1 “Hay que dejarse de preocupar tanto, ¡deja las preocupaciones! porque de todo lo que yo me intranquilizaba nada me sucedió, otras cosas me pasaron, pero nada de lo que me preocupé sucedió”.

#2 “Sube tus estándares. Ponte el reto de sobresalir y hacer las cosas mejor de lo que crees que puedes hacerlas. Hay demasiada competencia y mucha gente va a desear que fracases, pero ese no es tu problema es el de ellos. No existe el fracaso, lo que a veces sucede es que las cosas no salen como esperabas porque algo mejor estaba destinado para ti”.

#3 “Cuando alguien te abrace, no le devuelvas un abrazo a la mitad. Usa tus dos brazos y permite que la persona pueda recostarse en ti. Todos siempre necesitamos alguien en quien poder recostarnos”.

#4 “Cuando alguien no quiera jugar contigo no te mortifiques, no todo el mundo nos va a querer, así que busca alguien que te aprecie y quiera jugar contigo”.

#5 Busca lo que te satisface y lo que te de felicidad porque al final de la vida tú no vas acordarte de tus preocupaciones, de lo que pudo ser y no fue o de quien te trato mal, lo que vas a recordar es lo que te dio felicidad, ¡eso es lo que queda contigo!

Si nadie te dio estos consejos cuando eras niño, ¡no importa! No es tarde para recibirlos hoy y ponerlos en práctica.

Visita a María Marín en su casa todos los miércoles en su nuevo reality show que comienza en Junio 7 por Facebook Live, y enciende tus notificaciones de “video en vivo”. https://www.facebook.com/MariaMarinOnline