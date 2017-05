Hija de Juan Gabriel amenaza con demandar a Olga Breeskin

La joven no quiere que la tachen de mentirosa

La semana pasada, Olga Breeskin aseguró que Ga­briela Aguilera no era hi­ja de Juan Gabriel y hasta soli­citó a los reporteros investigar en una corte de Ciudad Juárez, donde según ella, ese caso se ce­rró. Molesta con las declaraciones de la violinista, Gabriela dijo que si Breeskin vuelve a siquiera pronunciar su nombre, ejercerá acción legal en su contra.

“El día que vi el video tenía mucho coraje porque es una di­famación y ya es mucho lo que la gente me ataca, aseguran cosas que no les consta y por eso pien­so demandar. Y si esta señora si­gue hablando de mí, me va a co­nocer y voy a poner una deman­da legal”, dijo la joven a Diario Basta.

Y es que Gabriela aseguró que la gente quiere creer lo que le conviene. “Con es­tas declaraciones me echa al público en­cima, que mida su boca y sus palabras, porque, como dice, que supuestamen­te es cristiana, pues alguien que tiene a Dios en su corazón, no sé cómo se pue­de expresar así de mí y menos sin tener pruebas, porque ya lo he dicho, cada persona que es­té diciendo que yo no soy nada de mi papá, lo van a tener que comprobar y me van a conocer, voy a empezar a demandar gente porque tengo mis papeles legales”.

Y le pidió respeto. “Ella no puede meterse en esto, para mí es una falta de respeto porque no me conoce y me está diciendo mentirosa, cuando tengo prue­bas totalmente legales. Le pi­do que no se esté dirigiendo de esa manera, ni asegurando cosas que no le constan”.

Finalmente, también habló de la demanda que Iván Aguilera y su esposa interpusieron a dos televisoras en Estados Unidos.

“Es su decisión, me imagino que cada persona está en su de­recho de hacerlo”.

Alma Larios Trejo